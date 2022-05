Europe - Le Parlement organise la première réunion de l'Assemblée parlementaire de partenariat UE-Royaume-Uni

Les parlementaires européens et britanniques se rencontreront à Bruxelles jeudi et vendredi pour discuter de la coopération entre l'UE et le Royaume-Uni et de la guerre en Ukraine.

La Présidente du PE Roberta Metsola prononcera un discours d'introduction lors de la première réunion de l'Assemblée parlementaire de partenariat UE-Royaume-Uni, qui a été créée par l’accord de commerce et de coopération UE-Royaume-Uni approuvé en décembre 2020.

DATE: jeudi 12 mai et vendredi 13 mai

LIEU: salle 3G3, bâtiment SPINELLI, Parlement européen à Bruxelles, et participation en ligne

Les eurodéputés et les parlementaires britanniques débattront des dernières évolutions des relations entre l'UE et le Royaume-Uni et de l'état d'avancement du conseil de partenariat, qui chapeaute la mise en œuvre, à l’application et à l’interprétation de l'accord de commerce et de coopération UE-Royaume-Uni. Ils discuteront également de la coopération entre l'UE et le Royaume-Uni pour ce qui concerne la guerre russe en Ukraine, l'énergie, les répercussions de l'accord de retrait sur le travail du conseil de partenariat et la mise en place d'une relation pluridimensionnelle entre l'UE et le Royaume-Uni à la suite du Brexit.

Parmi les autres intervenants lors de cette réunion figurent Maroš Šefčovič, vice-président de la Commission européenne chargé des relations interinstitutionnelles, Michael Ellis, ministre britannique au Bureau du Cabinet, Stefano Sannino, secrétaire général du Service européen pour l’action extérieure, et James Heappey, sous-secrétaire d'État britannique aux forces armées.

Conférence de presse

Une conférence de presse de Nathalie Loiseau (Renew Europe, FR) et Sir Oliver Heald, respectivement présidents des délégations du PE et du Parlement britannique auprès de l'Assemblée parlementaire de partenariat UE-Royaume-Uni, est prévue jeudi à 13h15 (CEST) à la salle de conférence de presse Anna Politkovskaya du Parlement européen (bâtiment SPAAK, salle 0A50).

Pour participer à distance, veuillez vous connecter sur Interactio ici. Vous pouvez également suivre les débats en direct ici.

Contexte

L'Assemblée parlementaire de partenariat UE-Royaume-Uni a été créée à la suite de l'entrée en vigueur de l’accord de commerce et de coopération entre l’Union et le Royaume-Uni en janvier 2021. Elle permet au Parlement européen et au Parlement britannique de procéder à des échanges de vues sur les relations entre l'UE et le Royaume-Uni. Elle peut aussi formuler des demandes d'informations auprès du conseil de partenariat et proposer des recommandations.

Le conseil de partenariat est actuellement présidé par le vice-président de la Commission, Maroš Šefčovič, et la ministre britannique des affaires étrangères, Liz Truss.

