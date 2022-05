Grau du Roi - Balades nature pour le week-end de l'Ascension avec le FIRA

Le Rando Festival 2022 se tiendra du jeudi 26 au dimanche 29 mai. Organisé par le FIRA, (Festival de l’Itinérance, de la Randonnée et des Activités de pleine nature en Cévennes), il proposera cette année de belles randonnées autour de Saint-Jean du Gard, dans toutes les Cévennes et jusque sur le littoral de Camargue.

Les offices de tourisme de Terre de Camargue, du Grau du Roi et d’Aigues Mortes, partenaires de l’opération, proposeront 2 randonnées pour découvrir toute la variété et les richesses de la Camargue gardoise et de son littoral. En famille, entre amis, en solo… sportifs ou pas, chacun pourra trouver la sortie qui lui convient.

Jeudi 26 mai : Randonnée en Camargue gardoise

Le festival commencera avec une randonnée de 19 km dans la Camargue gardoise. L’occasion de découvrir la faune et la flore typiques de la région. Au départ du parking de la Tour Carbonnière, la balade rejoindra le village de St-Laurent d’Aigouze au travers des pâturages et des marais. Après un repas campagnard à l’ombre d’une treille, pris à la ferme de la Sestière, le retour se fera par les chemins menant à la Tour Carbonnière d’où les randonneurs pourront profiter de la vue panoramique sur la Camargue.

Vendredi 27 mai : Rando longe côte au Grau du Roi

La deuxième journée en Camargue proposera la découverte de la Marche Aquatique Côtière (MAC) au Boucanet. Une activité qui consiste à marcher en milieu aquatique (océans, mers, lacs…) avec une hauteur d’eau située entre le nombril et les aisselles. Après une pause déjeuner au restaurant Le Moment, l’après-midi se prolongera par une randonnée pédestre le long de l’Etang du Ponant.

Programme et réservations : sur le site du FIRA : www.randocevennesfira.com Par mail : fira.le3@orange.fr ou par téléphone 06 81 98 95 47 ou 04 66 07 26 61 (répondeur)

PROGRAMME

Jeudi 26 mai :Randonnée en Camargue gardoise - 1107

- départ : 9h00, de St-Laurent d’Aigouze, parking de la voie verte à la Tour Carbonnière

- retour : 17h00

- difficulté : niveau 2 (facile)

- 19 km

- parcours : départ du parking vers St-Laurent d’’Aigouze au travers des marais et des pâturages. Retour par les chemins direction la Tour Carbonnière

- pause-déjeuner : repas chaud campagnard pris à la ferme de la Sestière

- prix : 25 €

Vendredi 27 mai : Rando longe côte au Grau du Roi - 2200

- départ : 10h00, plage du Boucanet, rive droite

- retour : 15h

- difficulté : niveau 1 (débutant)

- 5 km

- parcours : le matin découverte de la Marche Aquatique Côtière (MAC) / l’après-midi randonnée vers le pont des Abîmes et le long de l’étang du Ponant

- pause-déjeuner : repas chaud campagnard au restaurant Le Moment

- prix : 28 €

!!! Il est OBLIGATOIRE de savoir nager / prévoir des chaussons d’eau / combinaisons prêtées par l’UCPA