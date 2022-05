Bessan - Le Rosé de Bessan vous donne rendez-vous ! Au Cap d'Agde du 26 au 28 Mai !

Retrouvez-nous au Cap d'Agde du 26 au 28 Mai pour la 13ème édition de VINOCAP.

L'agglo Hérault Méditerranée et l’Office de Tourisme Cap d’Adge Méditerranée organisent avec le soutien de la Région Occitanie, la 13ème édition de Vinocap Sud de France sur les quais du centre port du Cap d'Agde les 26, 27 et 28 Mai prochains de 10h à 20h.



Nous avons le plaisir de vous informer que nous serons présents pour l'événement !



Vous pourrez venir découvrir et déguster nos nombreux produits sur place. Nous vous y attendons nombreux et avons hâte de vous retrouvez et d'échanger avec vous !



Pour ceux qui craindraient la chaleur et la foule, nous vous précisons que notre caveau à Bessan restera ouvert et climatisé comme d'habitude (le jeudi de l'Ascension compris).

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.