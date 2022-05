Fronton - L'accent de Toulouse débarque en Bretagne avec les vins de Fronton

Pour la seconde année consécutive, l’appellation Fronton investit le territoire breton du 15 mai au 15 juin pour que le « vin des Toulousains » devienne aussi celui des Bretons ! Un mois d’animations pour (re)découvrir ce vignoble du Sud-Ouest situé aux portes de Toulouse chez les cavistes et restaurants bretons.

Dégustations de vins en présence des vignerons

Les bretons pourront découvrir les vins de l’appellation Fronton grâce à une série de dégustations organisées chez les cavistes partenaires. L’occasion de déguster des vins rouges ou rosés, échanger avec les vignerons présents, découvrir le cépage emblématique du vignoble : la Négrette. Cultivé principalement à Fronton, ce cépage fait toute l’originalité de ses vins, avec ses arômes de fruits noirs, de violette et de réglisse Dates & informations des dégustations : https://www.vins-de-fronton.com/bretagne/

Une brigade de de chefs partenaires

A cette occasion les chef(fe)s des plus belles tables de la région (Olivier Bellin, Nathalie Beauvais,Gonzague de Champsavin, Nicolas Conraux, Baptiste Denieul....) ont imaginé des recettes à accorder avec les vins de Fronton. Ces recettes sont rassemblées dans un livret gratuit et disponible dans les restaurants et cavistes partenaires

Toutes les informations sont à retrouver sur le site internet : www.vins-de-fronton.com/bretagne/