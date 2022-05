France - Les étudiants de Polytech Montpellier vont sonder la Lergue

Pour la neuvième année consécutive, la Lergue, affluent de l’Hérault, va être passée au peigne fin par les élèves ingénieurs en 4ème année de la spécialité Sciences et Technologies de l’Eau (STE) de Polytech Montpellier (Université de Montpellier).

Ce projet pédagogique répond aux enjeux actuels liés à la préservation de la biodiversité et aux risques d'inondations.

Etudiants et enseignants, investis dans une démarche pédagogique et écologique, se retroussent les manches pour cette opération de terrain menée conjointement avec la Communauté de Communes Lodévois et Larzac et le Syndicat Mixte du Bassin du Fleuve Hérault.

Un diagnostic complet du cours d'eau sera effectué les 16 et 17 mai 2021 : faune, flore, qualité de l'eau, débit, géologie… L'analyse et l'interprétation des résultats seront ensuite effectuées en laboratoire à Polytech Montpellier et à la Faculté des Sciences de l'Université de Montpellier.

Les résultats obtenus donneront lieu à la rédaction d’un rapport et à une restitution qui sera présentée à Lodève le 31 mai 2022, face aux acteurs et usagers locaux.