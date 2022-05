Occitanie - Mardi 10 mai 2022 : Le point sur la situation COVID19 par l'ARS

Un nouveau point de situation coronavirus en Occitanie.

Ce bulletin récapitulatif n°271 fait notamment le point sur l’activité des équipes hospitalières de la région : 1611 hospitalisations en cours (-259) dont 114 en réanimation et soins critiques (-9) et on déplore 7 674 décès à l’hôpital depuis le début de l’épidémie en mars 2020 (+70 en 7j).

L’embellie se confirme enfin pour l’ensemble des indicateurs épidémiques en Occitanie, pour le Covid comme d’ailleurs pour la grippe, qui a connu cette année une très longue phase épidémique. La baisse du nombre de nouveaux cas de Covid s’est accélérée à nouveau ces derniers jours dans l’ensemble des départements de la région.

La décrue se poursuit aussi à l’hôpital, avec moins d’admissions pour des cas graves de Covid (1/3 d’admissions en moins en une semaine pour des hospitalisations conventionnelles et -24% en soins continus). Au total le nombre de patients encore hospitalisés dans notre région reste encore assez important mais en nette baisse, ce qui soulage fortement toutes les équipes soignantes encore mobilisées par la prise en charge des patients contaminés par le Covid. L’amélioration de la situation est rassurante pour tous. C’est le fruit de nos bons réflexes de vigilance.

N’oublions pas de les poursuivre encore, notamment pour protéger les plus fragiles. Un nouveau rappel de vaccination est recommandé dès 60 ans pour protéger nos ainés face à un virus qui circule encore. Pour profiter pleinement de cette embellie et des beaux jours, n’oublions pas les habitudes de nos gestes barrières, qui sont accessibles à tous, à l’exemple du lavage régulier des mains.