Béziers - Faites le plein de plantes à petits prix ! Le 14 mai 2022 au Polygone.

Vente de plantes à partir de 1€ By Plantes Addict event. Le 14 mai 2022 de 09h00 à 18h00 Polygone Béziers 3 Carrefour de l'Hours 34500 Béziers

Inscrivez-vous pour accéder aux pré-commandes !

PLANTES ADDICT sera à Béziers Polygone 3 Carrefour de l'Hours ( à côté du magasin jennyfer)

pour vous proposer un maximum de plantes à prix raisonnable !

Retrouvez des Palmiers, oliviers, agrumes et plus de 100 variétés de plantes d'extérieur et d'intérieur.

Vous avez la possibilité de pré commander les grandes Plantes en vous inscrivant à l’évènement, elles vous seront remise le jour de la vente

Des conseils et astuces

Des prix allant de 1€ à 10€ pour les petites et moyennes plantes ( 50 cm à 70 cm de hauteur ) et 15€ à 150€ pour les grandes ( 80 cm à 3m )

L’entrée sera gratuite

Prévoyez sacs, cartons pour transporter vos plantes

Moyens de paiements disponibles : CB / Espèces / Lydia