Béziers - Mathilde Tastavy-Bernard Auriol « Le courage des convictions pour faire gagner le Biterrois »

Mathilde Tastavy, candidate soutenue par Renaissance a choisi Bernard Auriol, Maire de Sauvian, comme suppléant pour former un duo solide associant expérience et audace pour enfin faire bénéficier Béziers et le Biterrois de l’action d’une députée de la majorité.

Mathilde Tastavy est née en 1990 à Béziers. Elle y a effectué sa scolarité avant d’obtenir un diplôme d’Histoire de l’art. Elle était depuis 5 ans assistante parlementaire d’un député de l’Hérault à l’Assemblée nationale ou elle a travaillé sur l’élaboration de projets de loi et a été en relation permanente avec les ministères pour porter et faire avancer des dossiers locaux. Profondément enracinée dans le Biterrois, entre les vignes et le Canal du Midi, elle a été candidate aux élections municipales de 2020 sur la liste soutenue par la majorité présidentielle à Béziers et porte-parole du Comité de soutien à la réélection d’Emmanuel Macron dans l’Ouest Hérault.

Bernard Auriol, né en 1953 à Béziers, kinésithérapeute, est Maire de Sauvian depuis 2001. Brillamment réélu en 2020 avec plus de 80% des voix contre le suppléant d’Emmanuelle Ménard, il est également conseiller communautaire et siège au sein du Groupe Ensemble pour le Biterrois ou il est l’un des leaders de l’opposition à Robert Ménard. Homme de conviction, fidèle dans ses engagements, il a une solide expérience et a transformé son village qui est reconnu pour son dynamisme, sa vie culturelle et associative et son attractivité.

La candidature de Mathilde Tastavy s’inscrit sous le signe de l’efficacité, de la proximité et des valeurs humaines :

La 6e circonscription de l’Hérault a besoin d’une députée efficace ambassadrice de son territoire et travaillant avec la majorité présidentielle pour refaire du Biterrois le pôle d’attractivité de l’Ouest-Hérault et enfin bénéficier d’une dynamique de développement et de l’appui des politiques publiques nationales dont l’Est et Montpellier n’ont que trop bénéficié. Il faut disposer d’appuis à Paris et pour faire aboutir les dossiers stratégiques pour le territoire et faire gagner le Biterrois.

La 6e circonscription a besoin d’une députée de proximité enracinée dans son territoire, courageuse et à l’écoute, toujours à portée « d’engueulade », se nourrissant en toute humilité, de la réalité du terrain et du savoir-faire du travail parlementaire pour faire gagner le Biterrois et pour changer la loi.

La 6e circonscription a besoin d’une députée solide dans ses convictions et attachée aux valeurs humaines qui ne change pas au grès du vent et privilégie les dossiers de fonds aux apparences de la communication. Une élue modérée aux responsable et clairement engagée contre les idées discriminatoires et réactionnaires.

« Je remercie Bernard Auriol d’être mon suppléant. Il incarne ce dont nous avons besoin pour faire gagner le biterrois, un homme d’expérience et de conviction et qui place la responsabilité et le respect au cœur de ses valeurs » indique Mathilde Tastavy.

« J’ai choisi d’être le suppléant de Mathilde Tastavy car elle représente l'avenir de notre territoire et je connais son engagement, sa compétence, sa connaissance des dossiers de la circonscription et je sais que l’on peut faire confiance en ses qualités humaines et en son courage pour faire changer les choses » ajoute Bernard Auriol.

En votant pour Mathilde Tastavy, les Biterroises et les Biterrois vont pouvoir compter sur une députée efficace, attachée à son territoire et inflexible sur les valeurs humaines.

Les 12 et 19 juin, faites le choix du courage des convictions.