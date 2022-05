Montpellier - Vitrines Bleues revient à Montpellier du 16 septembre au 1er octobre !

Vitrines Bleues 2022

Vitrines Bleues revient à Montpellier du 16 septembre au 1er octobre !

Encouragé par le succès de la première édition des Vitrines Bleues en septembre 2021, le collectif de designers Indigo d’Oc occupera pour la seconde fois les vitrines de l’Ecusson de Montpellier du 16 septembre au 1er octobre prochains.

Le parcours Vitrines Bleues 2022 sera l’occasion pour les designers et des entreprises montpelliéraines et d’ailleurs qui intègrent le design comme stratégie globale de présenter leurs savoir-faire au grand public dans le cadre de la France Design Week.

Le collectif de designers montpelliérains Indigo d’Oc agit depuis huit ans pour la promotion du design en Occitanie. A l’occasion de la France Design Week 2022, il organisera la seconde édition des Vitrines Bleues, une exposition-parcours en ville d’installations de projets de design dans une trentaine de vitrines de commerçants partenaires.

Valoriser des projets et des savoir-faire uniques auprès du grand public : Vitrines Bleues met en scène tout ce qui anime les designers d’aujourd’hui.

L’exposition-parcours invite les visiteurs à mieux appréhender les différentes étapes de la création d’un objet, d’un concept, d’un graphisme, ... : de l’idée au produit fini en passant par les cheminements de la réflexion, de l’étude, du dessin au prototype et à la fabrication, c’est tout le savoir-faire des métiers du design qui se montre aux yeux du public. Pour cette nouvelle édition, le collectif Indigo d’Oc s’entoure de partenaires d’envergure : le fabricant héraultais de cheminées d’art Focus, l’agence d’architecture AB Stuctures, Studio ROOF et le cabinet Salvignol & Associés.

Un parcours en ville gratuit et un jeu concours organisé pour les férus de design : Le parcours Vitrines Bleues 2022 est entièrement gratuit et ouvert à tous. Il prendra place autour de l’église Saint-Roch et du Carré Sainte-Anne. Le plan du parcours sera prochainement disponible sur le site web du collectif Indigo d’Oc et chaque commerçant partenaire disposera de plans papier et d’une signalétique sur leur vitrine pour que chaque visiteur puisse se repérer facilement. Cette année, le collectif Indigo d’Oc organisera à nouveau un jeu concours pendant la durée de l’évènement, et le gagnant ou la gagnante remportera une création animalière de Studio ROOF.

Plus d'infos courant juin !