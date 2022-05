Montpellier - Un nouveau dispositif de soutien aux commerçants dès le 11 mai !

Montpellier/Commerce : Dès le 11 mai, la CCI met en place un nouveau dispositif de soutien aux commerçants de l’Ecusson avec des bons d’achat subventionnés.

Pouvoir d’achat, mutation du commerce de proximité, attractivité des cœurs de ville... des problématiques auxquelles nous faisons face quotidiennement sur notre territoire. Pour apporter un bout de réponse aux commerçants, à l’occasion du Grand Bazar de Montpellier, la CCI Hérault déploie, dès le 11 mai 2022, une nouvelle action à destination des clients du centre ville autour de BONS D’ACHAT AIDÉS.

Le client achète un bon d’achat de 20€, la CCI abonde 10€ automatiquement. Un principe rapide et concret pour les consommateurs qui se voient ainsi dotés de bons d’achat de 30€ à dépenser chez les commerçants de l’Ecusson participants à l’opération.

L’objectif de nouvelle opération est de recréer du lien entre les commerçants et leurs clients tout en redonnant du pouvoir d’achat aux uns et une augmentation de chiffre d’affaires et de fréquentation aux autres.

Une somme à débourser en une ou plusieurs, d’ici le 11 juillet 2022.

Un avantage concret pour les clients qui économisent ainsi 10€ à chaque achat de bons.

Les bons d’achat : une nouvelle recette pour rendre les centres-villes attractifs ?

« Faire revenir les clients en cœur de ville est une préoccupation constante de la CCI. Pour cela, il faut attirer le consommateur grâce à différents leviers : animations, expérience client, action sur le pouvoir d’achat... Le Grand Bazar nous parait être une bonne occasion pour tester ce nouveau dispositif, tant côté commerçant que côté consommateur. Avec ces bons de 30€ financés à hauteur de 10€ par la CCI, nous espérons donner un coup de pouce incitatif pour que les consommateurs se rendent dans le centre-ville de Montpellier. 6000€ ont ainsi été débloqués pour financer ces bons. Une opération que nous renouvèlerons si nécessaire. » André DELJARRY, Président de la CCI Hérault, 1er Vice-Président de la CCI Occitanie

Pour faire connaître le dispositif, du 11 au 14 mai, triporteurs et hôtesses seront présents dans les rues du centre-ville.

Achats des bons sur : www.keetiz.fr/montpellier