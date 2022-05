Narbonne - Une collecte de dons au profit de la recherche sur le diabète de type 1

Le centre E.Leclerc de Narbonne organise, du 09 au 22 mai, une opération de collecte au profit de la recherche sur le diabète de type 1, pathologie qui touche le plus souvent les enfants et les adolescents. L’ensemble des fonds récoltés seront reversés à l’association Les Képis Pescalunes, qui sensibilise et propose de nombreuses activités pour financer la recherche sur cette maladie. En parallèle, le magasin organise deux semaines de sensibilisation et d’information sur le Diabète de type 1 avec plusieurs acteurs locaux qui œuvrent au quotidien pour lutter contre cette maladie.

Comment participer à l’opération ?

Du 09 au 22 mai, le centre E.Leclerc de Narbonne se mobilise au profit de la recherche sur le diabète de type 1 en organisant une opération de collecte de dons en magasin en partenariat avec l’association Les Képis Pescalunes.

Durant cette période, les clients auront la possibilité d'effectuer des dons à hauteur de 2 euros, soit directement via le terminal de paiement, soit grâce à des cartes de dons distribuées en magasin qu’il suffira de passer en caisse. . Les fonds récoltés seront reversés à l’association Les Képis Pescalunes, afin de financer la recherche sur le diabète de Type 1.

Deux semaines d’information et de sensibilisation sur les diabètes de type 1

Le diabète de type 1 touche 2 500 nouveaux cas chaque année, dont 25% sont des enfants de moins de 5 ans[i]. De plus, c’est une maladie dont on ne guérit pas, et qui nécessite un traitement par insuline à vie afin de ne pas engager le diagnostic vital du patient.

Afin de contribuer à mieux faire connaître cette maladie, le centre E.Leclerc de Narbonne organise, pendant la durée de la collecte, deux semaines d’information et de sensibilisation. Plusieurs acteurs locaux interviendront pour expliquer le quotidien difficile des enfants atteints de diabète et présenter les dernières avancées de la recherche sur cette maladie.

11 mai - 14h à 16h : L’association Les Képis Pescalunes et ses parrains, Elise Meunier (actrice de Demain nous appartient), et Clément Gauthrin (Mariés au Premier Regard) présenteront leurs activités, l’utilité de la collecte et comment seront utilisés les fonds récoltés.

14 mai - 9h30 à 18h : Témoignages de deux associations de familles locales, Dialog 34 et AFD Occitanie, qui évoqueront le quotidien d’un enfant atteint de diabète de type 1 en partant de la découverte du diabète et de ses symptômes, jusqu’aux traitements en place à ce jour.

16 mai – à partir de 14h : Marion Ratié et Lola Brengues (Miss Languedoc-Roussillon 2021 et 2018) parleront de leur engagement aux clients du magasin au travers des calendriers Miss Languedoc Roussillon dont l’intégralité des bénéfices sera reversée au profit de la recherche sur le diabète de type 1.

18 mai - 14h30 à 17h30 : Valérie Ventura, Pédiatre spécialisée en diabétologie de l’Institut Saint Pierre à Palavas-Les-Flots, sensibilisera aux symptômes et aux traitements actuels de la maladie. Elle expliquera son rôle dans l’avancée sur la recherche du diabète de type 1 et répondra à toutes les questions sur cette maladie. En parallèle, la blogueuse Maman et Mon Diab évoquera les idées préconçues sur la maladie et amènera des jeux ainsi qu’un casque de réalité virtuelle simulant un état d’hypoglycémie.

21 mai – 9h à 18h : Les associations Dialog 34 et AFD Occitanie reviendront une nouvelle fois évoquer le quotidien d’un enfant atteint de diabète de type 1. L’entreprise VitalAire, prestataire médical de pompes à insuline, présentera le traitement de l’insulinothérapie fonctionnelle ainsi que les dernières innovations et espoirs pour l’avenir.

[i] Source AJD, Association des Jeunes Diabétiques