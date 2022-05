Perpignan - Un autre monde est enfin possible !

Poussés par la société civile (84 % des électeurs de gauche), les partis politiques se présentent rassemblés pour ces prochaines élections législatives, sur la base d’un programme de rupture clair.

C’est un grand soulagement et surtout un immense espoir pour enfin mettre en place un changement de modèle social et écologique. L’urgence climatique, la diminution des ressources de la planète, l’augmentation exponentielle de la pauvreté, la pression des associations de quartier et des mouvements écologiques ont réussi à passer au-delà des appareils politiques et des logiques partisanes pour créer un vaste mouvement de conquête du pouvoir ouvertement à gauche. Il n’y a plus désormais de gauches irréconciliables ! Lors des dernières élections municipales, L’Alternative ! avait su créer à gauche un même espoir citoyen sans aboutir à une totale union, le PS de Carole Delga et sa candidate EELV ne s’y étant pas associé par pure tactique politicienne, ouvrant ainsi la porte à l’élection de Louis Alliot, de plus sans opposition au conseil municipal.

La campagne électorale commence pour élire nos députés et nous avons, enfin, l’opportunité de mettre la démocratie parlementaire au centre de la Vième République à bout de souffle.

Pour réussir le pari de renverser la table et d’accéder au pouvoir, cette campagne doit intégrer largement tous les représentants des mouvements sociaux et tous les citoyens volontaires pour créer la force et la dynamique qui sauront faire la différence. Ici en Pays Catalan, nous demandons donc aux représentants locaux des partis politiques de la Nouvelle Union Populaire Ecologique et Sociale de s’ouvrir, et d’associer toutes les forces qui ont envie de s’impliquer. Nous, l’Alternative ! Endavant déclarons ainsi publiquement soutenir les candidats de la Nouvelle Union Populaire Ecologique et Sociale et vouloir prendre une part active dans la campagne, pour que l’espoir se transforme en réalité !

Totes i tots endavant !

