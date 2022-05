Montpellier - Éric Chaveroche candidat LR, UDO, et Nouveau centre pour les législatives

Élections législatives candidature de Éric CHAVEROCHE candidat LR, UDI et NouveauCentre.

Mesdames, Messieurs,

Suite à la décision de la Commission nationale d’investiture du parti Les Républicains de l’UDI et du nouveau centre.

J’ai l’honneur de vous annoncer ma candidature aux élections législatives 2022 sur la première circonscription de l’Hérault composer des villes de Lattes, Lavérune, Montpellier, Palavas-les-Flots, Pérols, Saint-Jean de Védas et Villeneuve-lès-Maguelone.

Cette candidature est animée par la sincérité et mon engament pour tous, un engagement local et national car le rôle d’un Député c’est celui d’un représentant des Français au contact de ses citoyens.

Mon équipe et moi nous mettons à l’écoute de tous et sommes sensibles aux problématiques, aux intérêts des habitants locaux. Cela fait partie de mon engagement comme je l’ai fait tout au long de ma vie à la CPAM (assurance maladie) de l’Hérault et au MEDEF.

J’estime avoir donc aujourd’hui l’expérience nécessaire pour endosser le rôle de Député de la 1ère circonscription de l’Hérault et travailler avec tous dans l’intérêt général au plus près des habitants.