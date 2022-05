Lourdes - Ce n'est pas la période des fêtes, et pourtant… le donjon du château brille !

Cet effet, chaleureux et magique, se produit chaque soir depuis le 9 avril.

Une date retenue en l'honneur de la Fête de la Fraternité, pour spécifier la réouverture de la saison touristique. Ce soir-là, le donjon et le sanctuaire ont été éclairés en même temps. La couleur orange retenue par la Ville pour illuminer son château fort, répond aux teintes du sanctuaire. Une harmonie de couleurs qui affiche un esprit d'échange et de synchronisation parfaite.

Le système d'horlogerie astronomique se déclenche automatiquement à la tombée de la nuit et s'éteint à une heure du matin. Cet investissement au service de la mise en valeur du patrimoine se monte à 15 000 €. Les ampoules utilisées sont des Leds de dernière génération. Un beau début de saison pour la Ville et un dispositif économe en énergie qui met en valeur les 4 façades du donjon.

Le saviez-vous ?

Le compte-rendu de la séance du 16 septembre 1921 précise qu’il avait été décidé de faire une « publicité diurne et nocturne » du château et qu’un « projecteur du type de l’armée a été acheté à M. Lepaute » tout comme un « phare d’automobile au garage Boudou. Ainsi, dès le premier soir, le regard du touriste ou du pèlerin est attiré sur le château fort » !

101 ans plus tard, l’effet escompté demeure intact !

Photo ville de Lourdes