Sète - Nuits des musées : le programme du samedi 14 mai 2022 à Sète

Le samedi 14 mai 2022 se déroulera la 18e édition de la Nuit européenne des musées. Cette manifestation est une invitation à découvrir sous d'autres facettes les musées en France et dans un grand nombre de pays européens. Vous êtes invité à découvrir les collections des musées sétois à travers une soirée créative, et conviviale.

MUSEE DE LA MER

Rue Jean Vilar – 04 99 04 71 55 - Entrée gratuite de 9h30 à 21h sans interruption.

Vous pourrez visiter l’exposition de 14 superbes maquettes de bateaux de pêche : barquettes, mourres de pouar, barques catalanes, bateaux-bœufs, chalutiers… Elles sont l’œuvre d’un authentique maître charpentier de marine réputé, André Aversa. Enfin, une scénographie très ludique célèbrera les joutes nautiques.

ESPACE GEORGES BRASSENS

67 Bd Camille Blanc – 04 99 04 76 26 - Entrée gratuite de 19h à 21h.

L'espace Georges Brassens, qui a ouvert ses portes en 1991, a été pensé non pas comme un musée classique mais comme un lieu consacré au poète musicien. A l'image de l'artiste épris de liberté auquel il est dédié, cet espace a été conçu dans un souci de transparence architecturale avec un large panorama s'ouvrant sur l'Etang de Thau : on n'enferme pas un poète !

CRAC

26, Quai Aspirant Herber - 04 67 74 94 37 – Ouverture exceptionnelle jusqu’à 23h30.

De 14h30 à 16h30 - Atelier d’Art action, conçu et animé par l’artiste Pascale Ciapp pour les adolescents (11-15 ans). Durant cet atelier, Pascale Ciapp amène les adolescents à faire corps avec les œuvres des expositions, en s’appropriant l’espace ainsi que des objets et matériaux divers pour créer des actions individuelles ou collectives, restituées par des photographies et des vidéos.

A 18h - Conférence de Philippe-Alain Michaud, commissaire d’exposition et conservateur des collections Cinéma au Centre Pompidou qui partagera le fruit de ses recherches actuelles sur les liens entre art et cinéma. A l’invitation du collectif Les Désirables (http://www.lesdesirables.org/)

Toute la soirée, l’équipe de médiation propose au public des visites Flash dans les expositions du centre d’art : A-Z d’Alexandra Bircken, Objects as actants de Bianca Bondi, Le Grand bestiaire des petites bêtes, dans le cadre du projet d’éducation artistique « art et sciences » Arboébio.

MUSEE PAUL VALERY

148, rue François Desnoyer - 04 99 04 76 16 - Entrée gratuite de 18h00 à 23h30. Tous publics. Inscriptions 04 99 04 76 11. Possibilité de restauration sur place.

Collections permanentes du Musée Paul Valéry. Installé au flanc du mont Saint Clair et surplombant le Cimetière marin et la Méditerranée, le Musée Paul Valéry présente un fonds important consacré à Paul Valéry, des œuvres d'artistes reconnus et de renommée internationale des XIXe et XXe siècles.

De 18h à 19h - Restitution La classe, l’œuvre ! Entrée libre. Tous publics. Dans le cadre de la classe, l’œuvre !, les élèves de CM1 de l’école Paul Bert à Sète présentent leurs créations dans les jardins du musée. Leur projet s’inspire de l’œuvre de Jean Hugo, Les joueurs de boules, 1971.

De 18h30 à 20h - Atelier Famille Peinture et Poésie avec Emma Shulman, artiste plasticienne. En lien avec la Donation Salah Stétié. A partir de 6 ans. Dans la limite des places disponibles. Sur réservation. D’après l’œuvre d’Alechinsky et d’autres peintres, le rapport texte-image autour d’un objet livre reste un dialogue incontournable et fécond. Emma Shulman propose de jouer sur ce rapport en prenant soin de susciter le désir de lien entre ces deux outils.

De 20h30 à 21h30 - En trio ! Résonances baroques au musée. Concert pour violon, viole de gambe et clavecin. Entrée libre. Tous publics - Dans la limite des places disponibles. Autour du clavecin, du violon et de la viole de gambe, instruments emblématiques de la période baroque, le musée se découvre en musique ! Les auditeurs sont invités à une mise en regard musicale sur les collections du Musée Paul Valéry : en croisant peinture et musique, les tableaux sont pour certains replacés dans leur contexte musical, tandis que pour d’autres leur dimension symbolique sera mise en lumière, en mêlant des pièces musicales de la période baroque.

De 22h à 23h00 - Visite commentée L’évolution du paysage à travers nos collections. Durée 1 h. Dans la limite des places disponibles. À partir de 7 ans. Venez découvrir ou redécouvrir les collections permanentes du musée Paul Valéry, du XIXe au XXIe siècle, autour de la thématique du paysage.

MIAM

23, Quai Maréchal de Lattre de Tassigny - 04 99 04 76 44 - Entrée gratuite de 19h à 23h30

Exposition : Fictions Modestes & Réalités Augmentées relate l’incroyable histoire d’une aventure artistique et humaine, originale et décalée, dont le principal terrain d’exploration se situe en Ardenne belge. Dans ce lieu insolite installé dans une ancienne caserne désaffectée, des créateurs fragilisés par une déficience mentale travaillent avec des artistes contemporains invités en résidence.

De 14h à 17h - Atelier en famille avec La Palanquée. A partir de 8 ans. Tarif 5, 50 €. Places limitées. Inscriptions obligatoires 04 99 04 76 44. A partir des œuvres de Jean Leclercq vues dans l'exposition, préparez-vous à un voyage pour l'espace ! Au programme réalisation de dessins à quatre mains et impression 3D de votre fusée ! Prêt au décollage ?

A 20h et 21h30 - Visites guidées de l'exposition Fictions Modestes & Réalités Augmentées . Places limitées. Inscriptions obligatoires 04 99 04 76 44.