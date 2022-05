Lourdes - Une nouvelle jeunesse pour le Pont Maransin

En marge de la reconstruction du pont Peyramale dont le dossier de consultation est en cours, et comme cela avait été annoncé en 2021, le pont Maransin va bénéficier dès ces prochaines semaines de travaux de remise en état. Outre les interventions techniques de rigueur, l'ouvrage va bénéficier d'un nettoyage adapté et recevoir un nouveau garde-corps créé en harmonie avec le style de ce pont presque bicentenaire. Le pont Maransin va retrouver son lustre d’antan et contribuer à revaloriser le cadre de vie de tout un quartier.



Cette opération s'inscrit donc dans un programme global de prévention qui vise deux objectifs. Privilégier la sécurité des usagers et veiller à l'entretien du patrimoine historique.

Achevé en 1838, l'ouvrage fait ainsi l'objet régulièrement de visites détaillées, ainsi que de visites simplifiées, effectuées par des bureaux de contrôle.

Les dernières études ayant mis au jour des défauts sur la structure, la ville de Lourdes a décidé de lancer un marché de maîtrise d’œuvre (18 000 € HT) et de travaux (153 040 € HT) pour permettre la remise en état du pont Maransin, situé avenue du Général Baron Maransin, à l'entrée nord de la ville.



En parallèle des travaux de remise en état du pont, la Ville de Lourdes, comme elle s’y est engagée au travers de son plan d’actions en faveur de l’accessibilité, va créer un plateau traversant de 18 mètres, avenue du général Baron Maransin, pour relier le Tiers-lieu Amassa au square du Souvenir français.



La réalisation du programme est prévue du 16 mai au 30 juin 2022.



Circulations modifiées

L'impact sur les circulations est scindé en deux temps afin de tenir compte des nécessités des riverains et de la gêne occasionnée pour l'ensemble des usagers, conducteurs de véhicules comme piétons. Le plan de déviations mis en place figure en annexe de ce document.



Afin de faciliter cette opération de grande envergure, il est nécessaire d’interdire la circulation :

> Du 16 mai au 30 juin sur le pont Maransin (avenue du Général Baron Maransin).

> Du 6 au 17 juin sous le pont Maransin (boulevard du Lapacca).



>>> La circulation sera interdite au seul droit de l’emprise du chantier mais n’empêchera pas l’accès aux commerces pour les piétons.



Au programme des travaux :

Démolition de trottoirs.

Dépose des bordures et des caniveaux préfabriqués.

Rabotage et évacuation du revêtement de chaussée.

Décaissement.

Démolition et évacuation des dallettes du passage piétons.

Tablier béton armé épaisseur de 25cm et préparation des appuis.

Étanchéité.

Tranchées drainantes.

Remblaiement (en grave non traitée).

Pose de caniveaux préfabriqués.

Pose de bordures de trottoirs.

Revêtement de trottoir.

Revêtement de chaussée.

Dépose, évacuation et pose d’un nouveau garde-corps.

Rejointoiement maçonnerie.

Enduit à la chaux.

Hydro-nettoyage.

Chiffres clés :