Lourdes - Mise en place d'une permanence des élus le 20 mai

Un nouveau service, créé pour répondre aux attentes des Lourdais de façon très concrète en se mettant directement à leur écoute va voir le jour. Il s’agit d’une permanence des élus qui sera proposée, un vendredi par mois, de 9 h à 12 h.

A chacune de ces séances, un maire-adjoint recevra les Lourdaises et les Lourdais, sur rendez-vous, à l’Hôtel de Ville.



" Cette permanence du vendredi constitue une première étape sur la route que nous nous sommes tracée. Présents et attentifs, nous devons nous mettre en capacité d’entendre pour comprendre ce que les Lourdais ont à nous dire. Cette perspective doit aussi nous permettre de nous donner les moyens de répondre au plus près des besoins exprimés. C’est le cap et nous allons le décliner au fil des mois qui viennent ", explique le Maire, Thierry Lavit.



Trois possibilités s’offrent aux Lourdais pour la prise de rendez-vous. Par téléphone, au : 05 62 94 65 65 ou, par mail : cabinet@ville-lourdes.fr, ou sur place, en mairie, 2 rue de l'Hôtel de Ville.