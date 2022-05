Montauban - Une grande figure Montalbanaise nous a quittés

« C’est avec une immense peine, que j’ai appris ce mardi soir le décès du Docteur Gaby GOMILA. Ce personnage haut en couleur et particulièrement attachant, était une grande figure de notre ville.

Arrivée d’Algérie après l’indépendance, il s’était installé en tant que médecin de quartier. Passionné par son métier, ce grand humaniste a exercé jusqu’à l’âge de 76 ans. Il ne se voyait pas « abandonner » ses patients. Des générations de Montalbanais l’ont connu dans son cabinet de la rue Marcel Guerret.

Gabi s’était également engagé pour sa ville en rejoignant l’équipe municipale de Brigitte BAREGES de 2008 à 2014, à mes côtés.

Gaby était le père de mon ami d’enfance Jean-Yves. Il était comme un second père pour moi.

Je repense aujourd’hui à tous ces souvenirs que nous avons vécus avec sa femme Clairette, sa fille Sandrine, ses fils Stéphane et Jean-Yves, depuis l’âge de 5 ans. Mes pensées les plus amicales et fraternelles les accompagnent.

Gaby va terriblement me manquer comme il manquera à Montauban et aux Montalbanais qui l’ont connu.

Au revoir Gaby. »