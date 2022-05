Occitanie - La région renouvelle ses dispositifs de soutien aux associations

L’Occitanie est riche de plus de 140 000 associations, représentant 1,4 millions de bénévoles et 170 000 salariés. Près de 8000 associations se créent chaque année. Partenaire de la région, le Mouvement Associatif Occitanie, tête des réseaux associatifs, fédère plus d’une association sur deux dans notre région. Ses objectifs sont de favoriser la mise en place de politiques publiques cohérentes et répondant aux besoins, contraintes et enjeux des associations du territoire et également d’être un lieu ressources permettant leur information, orientation et accompagnement dans leurs démarches de consolidation.

« Les associations sont un relais territorial majeur pour l’action régionale. Elles contribuent au vivre ensemble, au développement économique et social au plus près des besoins des habitants d’Occitanie », a déclaré Marie Piqué, Vice-Présidente en charge de la vie associative lors de la commission permanente du conseil régional le 15 avril dernier.

« Le contexte économique et social actuel démontre l’importance de maintenir le soutien au Mouvement Associatif en 2022, notamment pour son plan d’actions au service des associations de la région, le Dispositif Local d’Accompagnement (DLA) régional, et l’animation de la cellule de prévention et d’accompagnement des associations employeuses en difficulté intitulée PREV ASSO », a détaillé l’élue lotoise aux conseillers régionaux.

Une subvention de 85 000 € a ainsi été votée pour reconduire le soutien au plan d’actions du Mouvement Associatif qui vise à défendre et valoriser le fait associatif au sein de nombreuses instances, à fournir des informations collectives aux associations de la région, à organiser plusieurs événements régionaux, ainsi qu’à mener des travaux de veille d’information et des opérations de communication en faveur des associations. L’enveloppe annuelle de 50 000 € a aussi été renouvelée afin de soutenir le Mouvement Associatif au titre du Dispositif Local d’Accompagnement. Celui-ci vise à accompagner la création, la consolidation, le développement de l’emploi et l’amélioration de la qualité de l’emploi, par le renforcement du modèle économique des structures associatives employeuses.

Enfin, la commission régionale a renouvelé son soutien à la cellule de prévention et d’accompagnement des associations employeuses en difficulté - PREV ASSO, à hauteur de 70 000 € pour le Mouvement Associatif Occitanie et 58 334 € pour Midi Pyrénées Actives, les deux partenaires de la région pour cette action mise en place en février 2021 afin d’enrayer les pertes d’emplois associatifs en raison de la crise.

« Au-delà de ces dispositifs d’accompagnement, la région maintien en 2022 son soutien financier aux associations sportives, culturelles ou encore d’éducation populaire. Au total, ce sont 35, 8 M € qui sont mobilisés chaque année en soutien à l’ensemble du monde associatif par la région », a rappelé Marie Piqué en conclusion.