Occitanie - Voyager à vélo est LA bonne idée pour découvrir les pépites de notre beau pays. 

Voyager à vélo est LA bonne idée pour découvrir les pépites de notre beau pays.

Vous hésitez encore ?

Installez-vous devant un écran quelques minutes seulement, le temps de visionner le nouveau clip du « Canal des 2 mers à vélo®, de l’Atlantique à la Méditerranée » réalisé par les frères vidéastes LezBroz.

Après cela, viendra l’envie furieuse de le quitter pour sortir au grand air avec votre vélo, ne prenez pas peur c’est une réaction tout à fait normale !

L’itinéraire du Canal des 2 mers à vélo®, n’a pas fini de nous faire rêver !

Après la sortie d’un nouveau guide du Routard en avril 2022, c’est une nouvelle vidéo qui nous plonge dans ce parcours bucolique pour un dépaysement assuré.

De sites exceptionnels en vignobles réputés, d’hébergements de charme en paysages spectaculaires, de découvertes historiques et patrimoniales en savoureuses haltes gastronomiques, choisissez de vivre les 700 kilomètres qui relient l’Atlantique à la Méditerranée via l’estuaire de la Gironde à votre rythme.

En plusieurs jours ou quelques heures, vivez et ressentez un peu de la douceur du Sud en mode « slow tourisme » : les eaux douces du Canal du Midi, inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO, et du canal de Garonne, reflètent et illuminent vos plus belles évasions.

Hérault - Petite halte au carrefour des civilisations - Nissan-Lez-Ensérune

Après la fraîcheur du tunnel de Malpas, dernier grand chantier de Riquet, les chemins ensoleillés vous conduisent jusqu’au sommet de la colline abritant l’oppidum et le musée archéolo- gique d’Ensérune. D’un seul regard embrassez les étendues

du pays de Béziers et de Narbonne jusqu’aux Pyrénées ainsi que les contrastes offerts par l’étang asséché de Montady.

À Ensérune, village fortifié de l’âge du Bronze, les fouilles archéologiques ont livré une riche collection d’objets, présentés dans le musée entièrement réaménagé qui rouvre ses portes aux visiteurs en juillet 2022. Découvrez-y des vases grecs et ibères, ainsi qu’une riche collection d'armement celtique. Cet été, l’exposition photographique de Jean-Claude Martinez vous révèlera les coulisses de ce grand chantier

de réaménagement.

> Horaires et tarifs à retrouver sur le site internet www.enserune.frhttp://www.enserune.fr

Béziers - Passerelle entre les époques

Les écluses et bassins de Fonseranes sont parmi les lieux les plus spectaculaires du canal du Midi, ainsi qu’une halte appréciée des promeneurs. Après avoir admiré le pont-canal de l’Orb et la vue sur Béziers, vous et votre vélo pouvez rejoindre la cathédrale Saint-Nazaire via un nouveau cheminement de promenade qui vous amène jusqu’au centre-ville. Passez le vénérable Pont-Vieux puis entamez un remarquable parcours via une passerelle piétonne longue de plus de 160 mètres et enfin un ascenseur qui vous hisse jusqu’au parvis de la cathédrale. Le long des remparts de la ville, traversez plusieurs siècles d’histoire et 40 mètres de dénivelé... en quelques coups de pédale !

> Sentier des Neuf écluses à la cathédrale de Béziers – Accès libre www.beziers-mediterranee.com