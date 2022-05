Sète - Six Forums du 9 au 14 mai pour décrocher un emploi ou une formation !

Vous cherchez un emploi ou une formation ?

Venez rencontrer directement des employeurs et des organismes de formation tout près de chez vous !





Ces forums de l’emploi et de la formation sont ouverts à tous les publics. Après une série de forums thématiques en mars et avril, six nouvelles dates vous permettront, si vous recherchez un emploi ou une formation, d’être mis directement en contact et d’échanger avec des employeurs ou des organismes dédiés.



Ces forums sont organisés, tour à tour, le 9 mai à Sète (Mail des Salins), les 10 et 14 mai à Gigean (salle polyvalente), le 11 mai à Mèze (Chai Girard), le 12 mai à Frontignan (salle de l'aire) et le 13 mai à Poussan (Foyer des campagnes) de 8h30 à 12h30.



Lors de ces rencontres, vous pourrez ainsi consulter les stands des entreprises participantes et accéder aux offres d’emploi, et si ces offres vous correspondent, proposer directement votre candidature à l’entreprise.

Candidats, venez avec plusieurs CV à jour ! Pôle Emploi tient également un stand où vous pourrez trouver des informations pratiques. Ces forums sont organisés par Sète agglopôle méditerranée en partenariat avec la MLIJ, Pôle Emploi, Cap Emploi, la CCI, au sein des communes également parties prenantes du projet.