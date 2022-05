Occitanie - Jean-François Battesti, réelu président de Réseau Entreprendre Occitanie Garonne

La dernière Assemblée Générale de l’association qui s’est déroulée sur le site d’entrainement des FENIX a entériné la réélection de Jean-François Battesti pour un nouveau mandat de Président.

C’est la deuxième fois qu’il est renouvelé dans cette fonction.

Après deux mandats difficiles car impactés par le contexte sanitaire, le Conseil d’administration de l’association a renouvelé sa confiance à celui qui a su instaurer une gouvernance participative et fédérer autour de lui des administrateurs et des partenaires à la fois assidus et motivés. « Jean-François Battesti a été un véritable bouclier pour les entreprises et pour nos lauréats pendant toute la crise COVID. De nombreuses mesures d’accompagnement ont été prises, avec une rapidité d’action et une écoute très appréciée de tous » confie un administrateur.

Jean-François Battesti est membre de Réseau Entreprendre Occitanie Garonne depuis 2012 et administrateur depuis 2016. Dirigeant de la société RH Partners, son premier mandat de Président avait débuté en 2019 ; c’est sous sa présidence que l’Association a fêté son 20ème anniversaire en 2021.

Le nouveau mandat que conduira Jean-François Battesti ne manquera pas d’actualités puisque Réseau Entreprendre Occitanie Garonne a prévu de quitter ses locaux de la Pépinière du Ramier pour emménager dans quelques semaines dans des espaces plus adaptés à sa croissance. 2022 sera également l’année de création d’une entité de Réseau dans le département du Tarn-et-Garonne qui compte déjà un vivier d’entrepreneurs adhérents.

« Je suis honorée de la confiance qui m’est donnée. Je vais pouvoir capitaliser sur mon expérience pour faire grandir Réseau, donner à notre association les moyens de ses ambitions, des locaux de travail mieux adaptés à nos besoins et une qualité d’accueil et d’écoute améliorée pour nos membres et futurs lauréats. Avec toujours la même conviction : agir pour créer de l’emploi ! » confie Jean-François Battesti.