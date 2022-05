Hérault - La Sécurité routière accompagne les entreprises !

La Sécurité routière accompagne les entreprises et les organismes publics dans la prévention du risque routier professionnel

Pour la 6e année consécutive, la Sécurité routière encourage les entreprises et les organismes publics et privés à mettre en place des animations de sensibilisation à destination de leurs collaborateurs dans le cadre des Journées de la sécurité routière au travail qui auront lieu du 9 au 13 mai 2022. Les accidents de la route sont la première cause de mortalité dans le cadre du travail et se traduisent, chaque année, par près de 4 millions de journées de travail perdues. En 2020, 356 personnes ont été tuées lors d'un déplacement lié au travail dont les trois quarts à l'occasion d'un trajet domicile-travail.



Ce rendez-vous annuel est l'occasion de développer une culture partagée de sécurité routière à travers des sessions de prévention et d'échanges entre collaborateurs pour appréhender les risques liés à la route et se remémorer les bons gestes et réflexes au volant et/ou au guidon.



Pour accompagner les entreprises et les organismes publics et privés qui s'engagent en faveur d'une route plus sûre, la Sécurité routière met à leur disposition des kits de communication pour les aider à mobiliser leurs collaborateurs et des supports d'animation pour organiser leurs événements. Cette année, de nouveaux outils ont été développés tels qu'un module interactif, des accroche-guidons pour (re)découvrir les équipements obligatoires et conseillés à moto et à trottinette, un quiz enrichi pour défier ses collègues sur leurs connaissances du code de la route ou encore de nouvelles affiches personnalisables avec des messages de prévention connivents.



La Sécurité routière dévoilera prochainement une mini-série humoristique avec la complicité de Fred Testot. Elle met en scène les 7 engagements pour une route plus sûre dans des situations décalées mais tout aussi efficaces pour faire passer les bons messages.

A l'occasion de cette nouvelle édition des Journées de la sécurité routière au travail, la délégation à la Sécurité routière enrichit sa campagne d'affichage destinée aux employeurs avec de nouveaux messages de prévention tenant compte des évolutions dans les pratiques de travail et de déplacement : « Le travail en distanciel, c'est où vous voulez sauf au volant », « C'est super que vous soyez à fond dans votre boulot, beaucoup moins sur votre trottinette », « Au boulot, c'est important d'avoir le sens des priorités. Sur un vélo, encore plus. », etc. Ces 6 affiches complètent la série de 9 affiches lancées en 2020 qui soulignent un raisonnement simple : personne n'a intérêt à ce qu'un salarié ait un accident, ni lui ni son entreprise.



Chaque structure a la possibilité d'apposer son logo sur les différents formats proposés (affiches, vignettes digitales, etc.) pour s'approprier ces messages sur les dangers liés à la route et de les rendre visibles sur leurs outils de communication interne (intranet, newsletter, etc.) et dans les espaces communs et de travail.