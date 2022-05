Hérault - Sud de France fête la Qualité du 10 au 12 juin 2022

Un rendez-vous gourmand, champêtre et festif s'installera pour la 4ᵉ année consécutive, du 10 au 12 juin 2022, au Château d'Ô – Pinède Sud, Montpellier.

3 jours pour découvrir et savourer toute la diversité des produits Sud de France, Bio, Label Rouge, AOP, IGP : vins, fromages, viandes, fruits et légumes, olives, miels, châtaignes, foie gras...

HORAIRES :

Vendredi 10 juin : 14 h 00 - 21 h 30

Samedi 11 juin : 10 h 00 - 21 h 30

Dimanche 12 juin : 10 h 00 - 18 h 00

Des animations gratuites pour les enfants vous seront proposées samedi et dimanche (ateliers ludiques de jardinage, des activités culinaires et sensorielles, balade à dos d'âne, jeux en bois, maquillage, ferme pédagogique...) et également des jeux concours avec de nombreux lots à gagner !

Le rendez-vous gourmand et festif à ne pas manquer !