Castelnau-le-Lez - Castelnau-le-Lez est la commune qui aura le plus préservé de terres agricoles et viticoles (160ha)

Il n'y a rien de nouveau dans le PLUI, les terrains étaient constructibles avant 2019.

Pour rappel, suite à une demande de préservation de terres agricoles et viticoles de 100 ha sur l’intégralité de la Métropole, par la chambre d’agriculture en 2019 (SCOT), c’est moi qui ait engagé la Ville de Castelnau-le-Lez sur ce dossier et je suis un des seuls maires à m’être porté volontaire pour cette préservation. La viticulture et l’agriculture sont des thématiques auxquelles je suis attaché et sensible.

Par mon engagement et suite à la demande que j'ai formulée auprès de Montpellier Méditerranée Métropole, nous avons déjà réussi à préserver 56 hectares supplémentaires non constructibles de vignobles au sud de la voie ferrée au Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) voté en 2019

Aujourd’hui, je me suis également engagé pour 100 ha supplémentaires non constructibles dans le PLUI (secteur Sablassou- Clos de l’Armet), soit au total près de 160 ha protégés.

Cependant, il est aussi nécessaire de préserver l’activité économique pour la création d’emploi, et, ce sera le cas avec seulement 32 hectares sur ce secteur sud de la commune, autour du pôle multimodal Sablassou (tram ligne 2, bus tram ligne 1, gare TER, réseau Express Vélo) avec la création d’un Campus de formation lié au numérique, un futur établissement dans le secteur du sanitaire et de la santé et un établissement de formation sur l’agriculture urbaine lié aux 100 hectares préservés.

Engagement tenu donc : le grenier de la Métropole est sacralisé au sud de la commune sur 160 hectares, et, encore une fois, rien de nouveau à l'horizon, si ce n'est des polémiques stériles autour desquelles l'opposition, faute de projets, s'agite.