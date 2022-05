Occitanie - Mardi 3 mai 2022 : Le point sur la situation COVID19 par l'ARS

Un nouveau point de situation coronavirus en Occitanie. Ce bulletin récapitulatif n°270 fait notamment le point sur l’activité des équipes hospitalières de la région : 1870 hospitalisations en cours (-101) dont 123 en réanimation et soins critiques (-19) et on déplore 7 604 décès à l’hôpital depuis le début de l’épidémie en mars 2020 (+29 en 4j).

L’amélioration de la situation épidémique se confirme en Occitanie.

La baisse du nombre de nouveaux cas de Covid s’accélère enfin ces derniers jours : le taux d’incidence a diminué de 44% en une semaine, et ce dans l’ensemble des départements de la région.

Le nombre d’admissions à l’hôpital affiche également une baisse régulière, tant pour les hospitalisations conventionnelle que pour les cas les plus graves, pris en charge en réanimation et soins critiques. Ces évolutions sont désormais rassurantes pour tous, et notamment pour l’ensemble des équipes soignantes encore mobilisées pour vacciner, dépister ou prendre en charge les patients concernés. Ces perspectives encourageantes ne doivent pas pour autant lever nos bons réflexes de vigilance. Le virus circule encore assez fortement : ce n’est toujours pas le moment d’oublier de nous protéger et de protéger les plus fragiles.

A partir de 60 ans, chacun est invité à bénéficier d’une nouvelle dose de rappel : le vaccin nous protège des formes graves de la maladie, mais cette protection diminue avec le temps. Limitons aussi les risques de contamination auprès de nos proches en maintenant nos gestes barrières et nos réflexes de dépistage au moindre doute.