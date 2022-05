Montpellier - Une nouvelle dynamique pour la Maom !

La Maison de l’Architecture Occitanie Méditerranée se positionne comme un acteur architectural montpelliérain et régional !

Il y a un an, l’association régionale dédiée à la médiation de l’architecture à Montpellier : la MAOM*, avait déjà relevé le défi d’une nouvelle dynamique en élargissant son bureau exécutif et en intégrant d’importants acteurs culturels dans son conseil d’administration (l’ordre des architectes, la fédération des paysagistes (FFP), l’Atelier d’urbanisme de Perpignan, la Maison de l’Architecture Occitanie-Pyrénées (MAOP), le centre d’arts « La Fenêtre », l’union des urbanistes d’Occitanie (UOM), le CAUE de l’Hérault, la DRAC Occitanie, l’unité départementale de l’architecture et du patrimoine et son architecte des bâtiments de France, l’école d’architecture de Montpellier (ENSAM), Halle Tropisme, AMO associant les maîtres d’ouvrage, Champ Libre). Cette évolution a été marquée par le succès de nouvelles conférences thématiques en complément des nombreuses visites grand public et sensibilisations dans les écoles qui sont depuis longtemps le cœur de ses actions incontournables (sur les trois dernières années : interventions dans 39 écoles de la région, 34 visites « Archicity » de bâtiments publics et privés et d’aménagements urbains et paysagers, 9 conférences, 5 expositions).

Vendredi 29 avril dernier, la MAOM a poursuivi sa lancée en renouvelant son équipe formée par son nouveau président : Damien Vieillevigne, fondateur de l’agence d’architecture LERN et conseiller en urbanisme au sein de « Cités & Territoires » et ses vice-présidents : Daniel Andersch, Architecte Urbaniste d’Etat et directeur des études de l’ENSAM, Mélanie Jamin, co-responsable de l’agence Kombo Architectes et Nathalie Portal, associée de l’agence Teissier Portal Architectes.

Grace à cette approche pluridisciplinaire, la MAOM veut se positionner comme un acteur culturel central entre le grand public, la société civile, les collectivités territoriales et les professionnels :

« Revendiquant que l’architecture joue un rôle social dans nos cadres de vies urbains et ruraux, nous voulons porter un regard neuf et une parole publique d'architectes impliqués dans la construction de notre environnement. Pour ce faire, nous voulons à la fois conforter nos outils de médiation culturelle auprès du grand public et des scolaires mais aussi implanter une maison de l’architecture ouverte à tous dans le paysage d’une métropole qui évolue. L’architecture en façonnant l’espace qui nous entoure est en prise avec de nombreuses questions de société, mais aussi environnementales et économiques, nous comptons bien les mettre en débat !

Le programme qui rassemblera toutes celles et ceux qui aiment, pensent et font l’architecture est le suivant : projections commentées de films, visites architecturales urbaines ou rurales suivies de débats, conférences publiques, concours d'architecture, expositions, nouveau site internet, agenda des actions culturelles liées à l'architecture et à l'urbanisme, … De quoi mettre l’architecture en lumière ! » Manifeste de la MAOM

Pour conforter et créer de nouveaux partenariats, la MAOM tient également à remercier tous les complices institutionnels, privés, associatifs et médias avec lesquels elle compte bien faire fructifier ses échanges à venir : Région Occitanie, Villes de Montpellier et Nîmes, Rectorat, Maison de la Presse, Sauramps, La Gazette, Café patrimoine & architecture, l’Atelline (lieu d’activation art espace public), APIEU (Atelier Permanent d’initiation à l’Environnement Urbain), Réseau des Maisons de l’Architecture (RMA) ENSALUMNI (étudiants et anciens étudiants de l’ENSAM), UNSFA (Syndicats d’Architectes), ENVIROBAT, INDIGO D’OC (collectif de designers), Frugalité Heureuse & Créative d’Occitanie, Ilot Formation, FFB (Fédération Française du Bâtiment), FPI (Promoteurs Immobiliers), ABCD, offices de tourisme, galeries d'arts, et d’autres à venir…

*La Maison de l’Architecture Occitanie Méditerranée (MAOM) est une association loi 1901 qui vise à sensibiliser et à diffuser la culture architecturale auprès du grand public par des actions de formats très différents : visites, projections, conférences, ateliers, concours,…