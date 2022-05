Sète - Coordination des Joutes Sétoises : Minal passe la main à Francis Le Bail !

L’émotion était palpable sur le chalutier-musée Louis Nocca ce samedi 30 avril.

En effet après 20 ans de généreux et loyaux services, Germinal Rausa, dit «Minal», a passé officiellement le flambeau de la présidence du bureau de la Coordination des joutes sétoise à son confrère et ami, Francis Le Bail. Ce dernier, émus, a rendu un vibrant hommage à son prédécesseur qui voit en lui l’unificateur des sociétés de joutes sétoises. Germinal Rausa s’est dit ‘tout à fait heureux de passer la main à ses collègues’.

De nombreux jouteurs et membres du nouveau bureau étaient présents ainsi que Blandine Authié, première adjointe au maire, Francis Hernandez délégué, entre autre, à la sécurité des plages, et Eliane Sarda, adjointe aux joutes. En guise de cadeau de départ, le speaker des joutes à la voix si singulière s’est vu remettre une sculpture de la part de son ami Patrick Timothé, ferronnier, créateur de trophées, et finaliste de la Saint Louis en 2018.