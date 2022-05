Sète - Cérémonie en hommage aux victimes de la déportation

Ce samedi 30 avril au monument Rose Roc, sur la promenade Maréchal Leclerc, s’est déroulée la cérémonie de la « Journée Nationale des Victimes et Héros de la Déportation » en présence des autorités civiles et militaires et des représentants des anciens combattants.

Après la lecture du message officiel par Catherine Tarbouriech de l’ANACR (Association nationale des anciens combattants de la Résistance), François Escarguel, adjoint à la mairie a lu le message de François Commeinhes, citant, entre autres, le poète Paul Eluard: «si l’écho de leurs voix faiblit, nous périrons ».

Après le ravivage de la flamme, la vibrante énumération des 12 sétois déportés dans les camps Allemands, les rituels dépôts de gerbes et la Marseillaise ont conclu cet émouvant hommage.