Sète - ABC de la lagune : la biodiversité à la loupe !

Mieux connaître la faune et la flore de sa commune, c’est toute l’ambition de l’atlas de la biodiversité, opération financée par l’Office français de la Biodiversité que la Ville de Sète a souhaité rejoindre aux côtés des autres communes du bassin de Thau.

Observer, compter, étudier, écouter, regarder, sentir, connaître, comprendre… durant deux ans, Sétoises et Sétois, du plus grand au plus petit, sont invités à participer à des inventaires participatifs pour en apprendre plus sur les animaux, les insectes, les plantes, les végétaux autour de chez eux. Les animations seront réalisées par le réseau Cpie bassin de Thau et le premier rendez-vous aura lieu du 18 au 22 mai pour la fête de la nature. Des structures professionnelles complèteront les inventaires dont les données seront répertoriées sur Inaturalist, l’application du muséum d’histoire naturelle.

Pour cette 1e année, le périmètre retenu est les rives de la lagune, du Pont-levis à la Plagette où un sentier découverte Natura 2000 a été aménagé par l’association de quartier, la ville et le SMBT et où deux aires marines éducatives sont animées par les écoles Renaissance et Georges Brassens en partenariat avec le lycée de la Mer pour cette dernière.

Programme de la fête de la nature :

« Sympathiques petites bêtes »

« Papillons, Bourdons, abeilles, coccinelles… chacun à son rôle à jouer ! Venez participer à la construction d’un hôtel à insectes, découvrir son fonctionnement et en savoir plus sur les insectes.

Mercredi 18, de 9h à 12h

gratuit, sur inscription au 06 42 89 73 65.

« Oiseaux de nos jardins »

Découvrez et inventoriez de manière collective les oiseaux que l’on retrouve dans nos jardins avec un partage d’expériences sur l’accueil de la petite faune !

dimanche 22 mai, de 9h à 12h gratuit, sur inscription au 06 98 66 97 59

Ces ateliers sont animés par la LPO Occitanie et le CPIE. Pour en savoir plus sur les animations, vous pouvez consulter la page facebook « Révélons notre biodiversité ».