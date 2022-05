Tarbes - Lepermislibre poursuit son développement à Tarbes

En 2022, la startup a pour objectif de multiplier par 3 le nombre de candidats inscrits dans la ville

Lepermislibre est un acteur majeur de la formation au code de la route en live, avec 97 000 heures de contenus vidéos pédagogiques visualisées et 4 millions de séries de code consommées en 2021.

Tarbes : un véritable potentiel de développement pour Lepermislibre

Lepermislibre connaît un essor de son activité partout en France avec + 200% de croissance de son chiffre d’affaires en 2021. Seulement 8 mois après son lancement à Tarbes, la startup enregistre déjà près de 250 candidats inscrits sur sa plateforme, ce qui représente en quelques mois 2,5 fois plus d’inscriptions que celles enregistrées par une auto-école classique du département sur 1 année complète ! Actuellement à Tarbes, 1 enseignante, Vania Claverie, est affiliée à la plateforme et accompagne les candidats depuis le 1er septembre 2021. Au regard de la forte demande, Lepermislibre aura besoin de travailler avec trois fois plus d’enseignants d’ici fin 2022 pour couvrir tout le département.

Lepermislibre mise sur de nombreux outils efficaces pour apporter aux candidats une solution sérieuse, respectueuse de leur budget et adaptée à leur mode de vie pour passer les deux examens :

Une méthode éprouvée avec un programme pédagogique renforcé et des sessions de formation adaptées au rythme de chacun

Des outils technologiques innovants qui permettent un suivi personnalisé des candidats

Des enseignants de conduite agréées qui accompagnent les candidats de façon individualisée tout au long de leur apprentissage de 6H à 23H, 7J/7

Un tarif jusqu’à 36 % moins chers que dans les auto-écoles traditionnelles de Tarbes

La possibilité de financer son permis de conduire grâce au financement CPF via moncompteformation.gouv.fr

Tarbes, une ville dont les habitants suivent les nouvelles tendances de consommation

En France, le secteur de l’apprentissage et du permis de conduire opère depuis 2020 une véritable transformation et les candidats n’ont jamais été aussi nombreux à s’inscrire auprès d’auto-écoles en ligne. La crise sanitaire et économique ont fait émerger de nouvelles tendances de consommation et d’apprentissage, pour le plus grand bénéfice des consommateurs de plus en plus soucieux de leur budget. La hausse des candidats inscrits sur Lepermislibre à Tarbes illustre bien ce changement des habitudes de consommation : ils souhaitent pouvoir apprendre librement grâce à des outils performants, sans contrainte horaire, de façon digitalisée, tout en bénéficiant d’un suivi personnalisé et au tarif le plus respectueux de leur budget.

Des candidats qui, depuis début 2022, bénéficient de l’accès à la plateforme RDVPermis. Il s’agit d’une nouvelle plateforme gouvernementale qui permet de réserver en ligne son rendez-vous pour l’examen pratique du permis de conduire. Elle intervient dans le cadre d’une volonté du gouvernement de moderniser et digitaliser ce secteur vieux de plus de 100 ans. Elle permet un rééquilibrage des droits des candidats, entre ceux inscrits dans les écoles traditionnelles et ceux inscrits auprès des auto-écoles en ligne, réduisant ainsi les délais d’attente pour passer l’examen et permettant aux candidats de réaliser encore plus d’économies.

“Avec RDVPermis, tout est désormais plus simple et plus rapide pour les candidats qui bénéficient en moins d’un mois d’une place attribuée pour passer leur examen. Un gain de temps qui réduit le stress et leur permet de faire des économies supplémentaires.” précise Romain Durand cofondateur et Directeur Général chez Lepermislibre.

Les auto-écoles en ligne : une opportunité économique pour les enseignants indépendants

Lepermislibre travaille actuellement avec près de 800 enseignants indépendants agréés et expérimentés partout en France.

“Plus qu’un effet de mode, le recours aux auto-écoles en ligne est devenu une véritable tendance de consommation qui s’affirme et nous allons avoir besoin de forces vives dans les prochains mois pour accompagner notre développement.” ajoute Romain Durand.

De nombreux enseignants ont bien compris les opportunités que représentent les plateformes en ligne et choisissent d’y être affiliés en raison des nombreux avantages que leur procure ce modèle. Lepermislibre leur offre la possibilité d'enseigner la conduite librement, selon leur propre méthodologie d'apprentissage, de choisir leurs horaires, leurs points de rendez-vous, et d'augmenter significativement leurs revenus (40 % de plus qu'un enseignant salarié en auto-école, jusqu'à 3 000€ net par mois pour 40h de conduite/semaine effectuées, toutes charges déduites).

Lepermislibre en France, en quelques chiffres :