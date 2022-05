Castelnau-le-Lez - Mobilisation citoyenne pour le désenclavement des quartiers Mas de Rochet et Euréka

Quartiers Euréka et Mas de Rochet, réunion publique à l’initiative des élus d’Ensemble pour Castelnau

Rendez-vous sur place à l’appel des élus d’Ensemble pour Castelnau

Jeudi 5 mai à 18h30

Devant la Maison des proximités d’Euréka, 2 allée Charles Robert Darwin

L’objectif :

Permettre aux habitants du quartier de rencontrer les élu.es d’Ensemble pour Castelnau afin d’évoquer leurs besoins et demandes en termes de services publics : transports publics, écoles maternelle et primaire, …

Et pour, s'informer sur le futur Plan local d’urbanisme intercommunal (PLUI), s'exprimer sur son quartier, participer aux concertations, défendre un urbanisme de qualité au service des habitants et respectueux de l'environnement.

Le contexte :

L'aménagement futur de notre ville est actuellement discuté entre la Mairie et la Métropole dans le cadre du Plan local d’urbanisme intercommunal (PLUI).

La qualité de vie à venir pour les quartiers Euréka et Mas de Rochet dépendra des choix faits dans ce PLUI !

Ce PLUI dessine notre ville pour les dix années à venir : zones artisanales et commerciales, zones naturelles, espaces publics, mobilités, écoles, parcs et aires de jeux, zones d'habitat, zones agricoles



------------------------------------------------------

Le groupe d’élu.e.s, Ensemble Pour Castelnau, au conseil municipal de Castelnau-le-Lez, est issu d’un collectif citoyen constitué lors des élections municipales de 2020 sur les valeurs de démocratie participative, d'écologie active et de solidarité.