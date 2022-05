Montpellier - Ce dimanche 1er mai, le cortège de L'Union Populaire a été très remarqué.

Le rendez-vous était donné devant la Cour d'Appel.

Environ 400 personnes se sont rassemblées derrière la banderole "Union Populaire", dont 10 chefs et cheffes de file de l'Hérault:

Julien Colet pour la 1ère circonscription

Nathalie Oziol pour la 2e circonscription

Stéphanie Andral et Stéphane Vidal pour la 3e circonscription

Caroline Borras pour la 4e circonscription

Pierre Polard pour la 5e circonscription

Patrick Delbac pour la 7e circonscription

Livia Jampy et Sylvain Carrière pour la 8e circonscription

De nombreux slogans ont été scandés, tels que "La retraite à 60 ans, le SMIC à 1400", "Et 1, et 2, et 3ème tour" ou encore le désormais célèbre chant "On est là, on est là, même si Macron ne veut pas, nous on est là".

En somme, un signal plutôt encourageant de mobilisation pour les législatives, au moment même où plusieurs organisations politiques sont en pleines discussions pour tenter de construire une majorité à L'Assemblée Nationale.