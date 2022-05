Port Leucate - Mondial du Vent 2022 : Clap de fin de cette 25ème édition

MONDIAL DU VENT 2022 : CLAP DE FIN DE CETTE 25EMEEDITION

·Les français Titouan Galea et Flora Artzner s’imposent en Surf Slalom

·Balz Müller (CHE) et Nia Suardiaz (ESP) s’imposent en Surf Freestyle

Clap de fin de la 25ème édition du Mondial du Vent à Leucate qui a réuni les 80 meilleurs Wingfoilers de la planète issus de 15 nationalités différentes cette semaine. Une fois de plus le soleil et le vent étaient au rendez-vous aujourd’hui pour les phases finales Slalom et Freestyle. Des rafales de 40 nœuds ont été enregistrés pendant la journée, des conditions qui ont rendu le spectacle incroyable pour le public. Le niveau chez les femmes et les hommes était élevé cette année, tous les riders ont pu repousser leurs limites en réalisant des figures radicales avec toujours plus de hauteur et d’amplitude et tout en alliant vitesse et stratégie sur l’épreuve slalom.

COUPE DU MONDE DE WINGFOIL GWA – SURF SLALOM

En fin de journée, Titouan Galea a remporté la 6ème manche masculine et par la même occasion le classement général du Slalom de la Coupe du Monde GWA de Wingfoil. Chez les femmes, la française Flora Artzner remporte la catégorie Slalom devant l’américaine Fiona Wylde et l’espagnol Nia Suardiaz. Un beau podium 100% français.

Classement Wingfoil Surf Slalom Hommes

1/ Titouan Galea (FRA)

2/ Camille Bouyer (FRA)

3/ Francesco Cappuzzo (ITA)

Classement Wingfoil Surf Slalom Femmes

1/ Flora Artzner (FRA)

2/ Fiona Wylde (USA)

3/ Nia Suardiaz (ESP)

COUPE DU MONDE DE WINGFOIL GWA – SURF FREESTYLE

Hier en fin de journée, Nia Suardiaz (ES) s’est imposée sur le surf freestyle devant Paula Novotna (CZ) et Flora Artzner (FR) qui a pris la 3ème place du podium. Du côté des hommes, c’est Balz Müller (CHE) qui monte sur la première marche du podium suivi par Gallito Estredo (VEN) et Camille Bouyer (FRA)

Classement Wingfoil Surf Freestyle Hommes

1/ Balz Müller (CHE)

2/ Gollito Estredo (VEN)

3/ Camille Bouyer (FRA)

Classement Wingfoil Surf Freestyle Femmes

1/ Nia Suardiaz (ESP)

2/ Paula Novotna (CZ)

3/ Flora Artzner (FRA)

Du 26 avril au 1er mai, les meilleurs Wingfoilers se sont donnés rendez-vous à Leucate-La Franqui dans l’Aude pour la 25ème édition du Mondial du Vent. Au programme : l’unique étape française de la Coupe du Monde GWA de Wingfoil ainsi que des démonstrations de Windsurf et Kitesurf. Sur la mer et comme la terre, le Mondial du Vent a été un véritable ode aux sports de glisse y compris aux sports urbains avec un village de la glisse foisonnant, présentant des démonstrations de skateboard et BMX.