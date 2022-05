Port Leucate - Mondial du Vent 2022 : L'étape de Surf Freestyle a démarré avec des figures exceptionnelles sur le spot de Leucate-La Franqui

MONDIAL DU VENT 2022 L’ETAPE DE SURF FREESTYLE A DEMARRE AVEC DES FIGURES EXCEPTIONNELLES SUR LE SPOT DE LEUCATE-LA FRANQUI

Après une première journée de compétition rythmée hier par la Coupe du Monde GWA du Wingfoil en Slalom qui a vu les riders français Titouan Galeaet Flora Artzner se distinguer et prendre la tête du classement chez les hommes et les femmes, place au début de la compétition freestyle ce samedi 30 avril. Le soleil est toujours au rendez-vous et la Tramontane s’est progressivement renforcée depuis le début de journée pour atteindre 25 nœuds. Des conditions optimales pour lancer l’épreuve de Freestyle qui s’est déroulée toute la journée.

Dès 10h30 ce matin, les premiers heats se sont élancés en commençant par la compétition masculine. Les français Maxime Chabloz et Hugo Marin ont été parmi les premiers compétiteurs à se mettre à l’eau pour offrir un spectacle exceptionnel au public.

« On peut enfin passer au Surf Freestyle aujourd’hui. Ce matin, je n’ai pas pu faire mes meilleurs tricks mais je vais tout donner pour accéder au dernier round en fin de journée » Camille Bouyer, 2ème Surf Freestyle Coupe du Monde WingfoilGWA 2021.

« C’était un vrai challenge de passer en premier ce matin, le vent était assez faible pendant mon heat mais j’ai quand même réussi un backflip. Je suis très content d’avoir gagné cette première manche ça me donne un peu plus de temps pour me reposer et anticiper la prochaine. Mon objectif de la journée est de défier BalzMüller » Maxime Chabloz, 11ème Surf Freestyle Coupe du Monde WingfoilGWA 2021.

A la mi-journée, c’est l’autrichien Stéphane Spiessberger qui s’est imposé grâce à son style bien à lui devant Riccardo Zorzi (IT). A l’occasion du 13ème round,Zaynn Schweitzer (US) a montré son expérience sur l’eau en Freestyle en remportant la victoire.

Du côté des femmes, à l’occasion du 1er heat Flora Artzner la française a devancé Kylie Belloeuvre (FR) et Orane Ceris (NC) avec un score total de 13,73. Dans la deuxième manche c’est Nia Suardiaz (ES) qui a pris la tête de son heaten obtenant le score le plus élevé de la compétition féminine à ce jour : 22,07.

« Il y a sacré niveau chez les filles aujourd’hui en Freestyle, c’est chouette il y a du challenge. J’ai fait passer plusieurs figures : 360, riley, 540 et 360 backside. Je n’ai pas réussi à plaquer comme je le voulais mais j’espère que j’y arriverai mieux lors de la demi-finale » Flora Artzner, Vice-Championne d’Europe.

Les compétitions hommes et femmes sont toujours en cours et devraient se terminer au coucher du soleil.

PROGRAMME DU MONDIAL DU VENT 2022

COUPE DU MONDE DE WINGFOIL GWA – 26 AVRIL AU 1ER MAI

A la croisée des chemins entre le windsurf, le kitesurf, le stand up paddle et le surf foil, le Wingfoil est le dernier né des sports de glisse. Inaugurée en 2021 à Leucate, la Coupe du Monde Wingfoil GWA avait réuni tous les meilleurs riders mondiaux issus de différentes disciplines de la glisse avec quatre étapes.

DEMONSTRATION DE KITESURF AVEC LES MEILLEURS RIDERS FRANÇAIS

En parallèle de l’étape de Coupe du Monde de Wingfoil GWA, des démonstrations de Windsurf sont au rendez-vous avec les meilleurs riders français.

VILLAGE DE LA GLISSE

Le Mondial du Vent est aussi un événement familial avec de nombreux ateliers ludiques, sportifs et instructifs. Plusieurs animations autour du surf (vague artificielle), du BMX et de la trottinette avec une initiation PumpTrack, mais aussi des concerts, de l’initiation à l’escalade, divers ateliers pour les enfants. Une initiation au skateboard a lieu tous les après-midis sur rampe, deux shows sont réaliséspar Tom Martin (12 ans et demi, champion de France 2021) et Louise-Aina Taboulet (11 ans, vice-championne de France 2021) en skateboard ainsi que Raphaël Chiquet (champion du monde pro Flat 2009) en BMX. Programme détaillé ici : https://www.mondialduvent.fr/le-village-de-la-glisse/.