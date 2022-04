Hérault - Vendredi 29 avril 2022 : Le point sur la situation COVID19 par l'ARS

Un nouveau point de situation coronavirus en Occitanie. Ce bulletin récapitulatif n°269 fait notamment le point sur l’activité des équipes hospitalières de la région : encore 1911 hospitalisations en cours (-67) dont 142 en réanimation et soins critiques (+6) et on déplore 7 575 décès à l’hôpital depuis le début de l’épidémie en mars 2020 (+28 en 3j).

Avec une baisse marquée de l’ensemble des indicateurs épidémiologiques, l’amélioration de la situation se confirme. Le taux d’incidence est passé sous le seuil de 1000 cas pour 100 000 habitants dans l’ensemble des départements d’Occitanie et la baisse du nombre de nouvelles hospitalisations se poursuit. Pour autant, ces indicateurs sont à un niveau élevé témoignant d’une circulation toujours active du virus. La prudence reste d’actualité et le maintien des gestes barrières demeure essentiel en particulier pour protéger les plus fragiles. En parallèle, l’effort de vaccination doit se poursuivre, notamment en ce qui concerne la deuxième dose de rappel chez les plus de 60 ans.