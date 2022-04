Hérault - Le PRG-Le Centre Gauche-34 a désigné ses candidat.es et référent.es sur les 9 circonscriptions

le PRG-Le Centre Gauche-34, fidèle à sa tradition, s’engage dans cette campagne avec l’ambition de contribuer à l’union des forces de progrès sur chacune des 9 circonscriptions de notre département et appelle ses partenaires au dialogue en vue de la présentation d’un maximum de candidatures communes.

A cette fin, 9 référentes et référents ont été désignés pour chacune des circonscriptions de l’Hérault

1ère circonscription : Denis Baudard, chef d 'entreprise

2ème circonscription : Claude Cabrera, technicien territorial, secrétaire adjoint de la CFDT

3ème circonscription : Jacques Burguière, conseiller municipal d’opposition de Castelnau-le-Lez

4ème circonscription : Bertrand Vivancos, Maire-adjoint de Ganges, conseiller régional, directeur opération France (audit et certification)

5ème circonscription : Lyonel Gayssot, Maire de Saint Geniès-de-Fontedit et Florence Brutus, Vice-présidente de la Région Occitanie, présidente du PRG-34

6ème circonscription : Pierre Cros Maire de Nissan-lez-Enserune et Jean-Philippe Juan Maire-adjoint de Maraussan

7ème circonscription : Arthur Labatut président JRG-34, chef d’entreprise

8ème circonscription : Hanane Ziani technicienne territoriale, secrétaire générale de la FAFTP métropole

9ème circonscription : Sébastien Schneider, ingénieur

--------------------

Afin de répondre aux crises politiques, sociales, écologiques et économiques auxquelles la France fait face, les grands principes du projet du PRG-le centre gauche visent à :

la responsabilisation des citoyens,

la justice sociale pour les plus bas salaires,

des services publics et agents publics mieux soutenus,

une 6ème république parlementaire et décentralisée

et une nouvelle donne fiscale et économique tournée vers l’humain et l’écologie.

*PRG = Parti Radical de Gauche