Marseillan - Rassemblement de véhicules anciens à Marseillan le 22 mai 2022 !

RASSEMBLEMENT DE 160 VOITURES DE COLLECTION SUR LE PORT DE MARSEILLAN VILLE

Tout le monde a sa place si vous avez une ancienne de plus de 30 ans et que vous y prenez assez vite car il y a 160 places maximum !!

Possesseur d'une ancienne de plus de 30 ans ? Envie de présenter votre voiture dans un écrin qui est le Port de Marseillan ? Alors venez passer un Dimanche inoubliable avec le Club de voitures anciennes RETRO POUSS'AUTO (RPA) Regardez ce qui vous attend le Dimanche 22 Mai sur le Port de Marseillan.

Organisé par le Club de Voitures anciennes RETRO POUSS'AUTO, le seul Club des communes de l'Etang de Thau qui regroupe 100 adhérents.

Animation et concours vintage, flânerie en terrasse, dégustation, parade… exhibition de modeles radiocommandés voile et vitesse dans le port, visite de Noilly Prat et apéritif, tombola...démo de modélisme.. une belle Fête de notre patrimoine Automobile en perspective.

Si vous avez une ancienne et fier de la faire revivre entre passionnés, inscrivez-vous vite pour bloquer votre place sur le port et nous demander de l’aide pour réserver votre restaurant

INSCRIPTION INDISPENSABLE AFIN DE BLOQUER VOTRE PLACE V.I.P SUR LE PORT

https://bit.ly/inscription_festa_marseillan