Hérault - Moustique tigre : surveillance renforcée du 1er mai au 30 novembre

Depuis plusieurs années le moustique tigre est implanté et actif dans toute la région Occitanie.

Chaque année, pour limiter son implantation et prévenir le risque d’importation des virus dont il peut être le vecteur (dengue, chikungunia, zika), les autorités sanitaires avec leurs partenaires mettent en œuvre un dispositif de surveillance renforcée.

Une surveillance renforcée pendant la période d’activité du moustique tigre Le dispositif de surveillance renforcée est activé du 1er mai au 30 novembre, période d’activité du moustique tigre.

Ce dispositif repose sur 3 axes :

Une surveillance renforcée des populations de moustiques (surveillance entomologique).

Une sensibilisation des personnes résidant dans les zones où ces moustiques sont présents et actifs.

La lutte contre ces moustiques et leurs larves constitue l’un des principaux moyens d’éviter la transmission de virus. C’est un réflexe à acquérir chez soi pour se protéger de manière collective.

>> Pour en savoir plus sur les bons reflexes à adopter

Une surveillance médicale renforcée des cas humains des maladies que ce moustique peut véhiculer : chikungunya, dengue et zika (surveillance épidémiologique).

Cette surveillance mobilise les professionnels de santé de toute la région pour qu’ils effectuent le signalement immédiat à l'Agence régionale de santé de tout patient présentant des symptômes de dengue, chikungunya ou zika. En cas de confirmation d’un cas suspect, et après une enquête entomologique visant à verifier la presence de moustique tigre, un traitement insecticide est organisé dans les lieux de passage du malade.

>> Pour en savoir plus sur l’enquête et les traitements

Voyageurs en zone tropicale : soyez vigilants sur place et à votre retour. Consultez votre médecin en cas de symptômes (fièvre brutale, douleurs articulaires, courbatures, et/ou éruptions cutanées...) jusqu’à une semaine après votre voyage en lui signalant votre voyage et lieu de séjour. En Occitanie en 2020 la majorité des cas signalés (dengue) était des voyageurs de retour des départements et régions d'outre-mer qui faisaient face à une épidémie de dengue.

En 2021, moins de cas en raison de la limitation des voyages

En 2021 en Occitanie un nombre de cas très faible a été signalé du fait de la limitation des voyages liée à la crise du COVID. Malgré le faible nombre de cas importé, un cas autochtone (personne contaminée alors qu’elle n’avait pas voyagé) a été confirmé.

En 2021

24 cas d’arboviroses importées (voyageurs) ont été signalés (128 en 2020).

1 cas autochtone de dengue (Personne ayant contracté la maladie sans avoir voyagé en zone contaminée) contre 3 en 2020.

Ces signalements ont donné lieu à 17 enquêtes autour des lieux fréquentés par les cas (32 en 2020)

24 traitements autour des lieux fréquentés par les personnes infectées où la présence de Moustique tigre était confirmée contre 125 en 2020.

Les voyages vont probablement être plus nombreux cette année : vacanciers n’oubliez pas à votre retour de poursuivre votre protection active en utilisant des répulsifs efficaces durant 7 jours après votre retour et de maintenir votre environnement le plus défavorable à la prolifération des moustiques tigres.

Une forte presence du moustique tigre en Occitanie

En Occitanie 1964 communes sur les 4454 communes de la région (44%) sont colonisées ce qui représente 88% de la population régionale soit près de 5.5 millions d’habitants.

Pour savoir si votre commune est colonisée rendez-vous sur le site de signalement cliquer ici !