Agde - Halte aux projets de la méditerranéenne et d'agrandissement du port fluvial !

Halte aux projets de la méditerranéenne et d’agrandissement du port fluvial !

Le projet d’aménagement de la friche industrielle située entre la route de Bessan et le canal du midi, et celui d’agrandissement du port fluvial près de l’écluse ronde, font actuellement l’objet d’une concertation publique.

Nous sommes opposés à ces deux projets pour les motifs suivants :

Ce sont des projets qui vont à l’encontre de la revitalisation du centre ancien

Il est prévu la création d’un nouveau quartier avec commerces de proximité et activités de restauration, artificiellement rattachée au programme « action cœur de ville ».

Ce projet, en créant une nouvelle polarité urbaine, prétend être moteur dans la revitalisation du centre ancien.

Nous pensons que ces nouveaux commerces seront en concurrence directe avec les commerces du centre ville, et loin d’en favoriser la fréquentation, ne feront qu’en précipiter la chute!

Utilisons l’argent public pour une véritable revitalisation du Cœur de ville et non pour la création d’un nouveau quartier en périphérie !

2. Ce sont des projets aux conséquences financières non communiquées aux contribuables

11,5 millions pour la friche, 12,6 millions pour le port fluvial et combien pour la passerelle sur la voie ferrée ?

Pas de plan de financement annoncé : une fois de plus le contribuable agathois ignore combien restera à charge de la Communauté d’agglomération et de la Ville

De plus, aucune étude sur la viabilité du projet d’agrandissement du port fluvial n’est jointe aux documents de la consultation.

Réclamons la communication du budget prévisionnel de ces opérations afin d’en mesurer les conséquences financières !

3. Ce sont des projets aux incidences sur l’environnement insuffisamment documentées

- Pour ce secteur, zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique, les préconisations sont de limiter l’artificialisation des sols, d’améliorer la qualité des eaux et de limiter la fréquentation touristique.

L’implantation de 60 habitats flottants touristiques, de logements permanents ainsi que l’augmentation notable du nombre d’anneaux dans le port fluvial (et donc de la circulation fluviale) semblent aller à l’encontre de cette préconisation.

Quelles sont les études d’impact réalisées sur ce point précis ?

- Cette zone, dans le cadre de la protection des sites natura 2000, est un corridor écologique et abrite une espèce rare : l’alose feinte. C’est également une zone de protection spéciale des oiseaux

Les enjeux environnementaux liés aux creusements des darses (port fluvial et habitats touristiques), aux activités nouvelles prévisionnelles du port et à l’augmentation du trafic des bateaux de plaisance ont-ils été mesurés (qualité des eaux, traitement des rejets, conséquences sur la faune, la flore, la qualité des eaux du canal…) ?

- L’eau est une ressource vitale mais vulnérable qui doit être protégée.

Les menaces pesant sur la ressource en eau sont réelles et pourraient s’amplifier avec l’augmentation de la population et l’explosion de la demande en période estivale. Agde compte maintenant plus de 30 000 habitants permanents et le nombre de logements touristiques ne cesse d’augmenter.

Doit-on encore développer la fréquentation estivale en construisant des logements touristiques sur ce site et en prévoyant une forte augmentation des anneaux pour les bateaux de plaisance ?

Refusons un projet aux conséquences néfastes pour l’environnement et la biodiversité !

4. Ce sont des projets qui nécessitent une importante dépollution du site

Cette ancienne friche industrielle est fortement polluée.

Pourquoi les études déjà réalisées sur la pollution ne sont-elles pas jointes à la consultation ?

Depuis cette date, quelles sont les nouvelles études réalisées et un plan de dépollution a-t-il été élaboré ?

Compte tenu des documents présentés, la construction d’habitats pérennes ou saisonniers sur le site paraît peu compatible avec des pollutions résiduelles.

Privilégions la prudence et n’implantons pas d’habitats permanents et touristiques sur ce quartier pollué, en zone rouge du plan de prévention des risques inondations !

5. Ce sont des projets qui une fois de plus nécessitent l’adaptation des règles du plan local d’urbanisme

- Pour permettre l’agrandissement du port fluvial situé en bordure d’une zone natura 2000, il est prévu de déclasser cette zone agricole à intérêt écologique

Les conséquences environnementales du projet ne plaident pas en faveur de cette modification du PLU. Celle-ci paraît grandement prématurée tant que toutes les études d’impact n’auront pas été réalisées.

- Il est également prévu de modifier l’Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) « la Méditerranéenne ». Cependant aucune indication précise n’apparaît dans le dossier de consultation concernant les hauteurs des constructions à venir, les règles de stationnement et les règles de prospect.

Pourquoi le projet d’aménagement et construction qui devait être réalisé par l’aménageur dans les six mois suivant la signature de la concession (en février 2021) n’est-il pas joint aux documents de la consultation afin d’éclairer le public ?

Arrêtons de modifier les règles d’urbanisme suivant le bon vouloir des promoteurs et aménageurs !

Pour ces raisons nous désapprouvons les projets présentés. Il est impératif de redonner une âme à la Ville et en l’état ce projet n’y contribuera pas. Nous souhaiterions l’élaboration d’un projet fédérateur qui associerait plus largement les Agathois et tiendrait compte des avantages (site patrimonial remarquable, zone natura 2000…) et inconvénients (zone rouge du PPRI, forte pollution des sols…) de ces deux sites.

Nous avons fait part de nos observations à la communauté d’agglomération en charge de la conduite du projet et vous invitons à signer la pétition afin d’appuyer nos revendications en signant sur ce lien