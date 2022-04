Port Leucate - Mondial du Vent 2022  Coup d'envoi de la 25ème édition à Leucate-La Franqui

Mondial du Vent 2022 Coup d’envoi de la 25ème édition à Leucate-La Franqui

Ce mardi 26 avril 2022 marquait le début de la 25ème édition du Mondial du Vent à Leucate-La Franqui. La cérémonie d’ouverture présidée par le Maire de Leucate Michel Py a clôturé cette magnifique première journée. Etaient présents à ses côtés : Monique Ching 1ere adjointe au Maire, Céline Cabal adjointe au Maire. Didier Mouly Maire de Narbonne et Président du Grand Narbonne, Patrick François Vice-Président en charge des Sports et de la Culture du Conseil Départemental de l’Aude, Kamel Chibli Vice-Président en charge de l’éducation, du sport et de la jeunesse de la région Occitanie Pyrénées Méditerranée, Rémy Recio sous-préfet de Narbonne et les autres partenaires.

« Nous avons la joie de retrouver le public cette année après une année 2021 organisée à huis clos. Un public qui nous a beaucoup manqué et qui fait, par sa fidélité, le succès depuis 25 ans maintenant du Mondial du Vent. 25 ans ce n’est pas une durée classique, c’est une belle longévité qui mérite d’être saluée. Le Mondial du Vent n’a cessé de progresser et d’innover de façon technique et technologique. Les disciplines continuent de se réinventer notamment avec le Wingfoil. De belles perspectives de développement pour notre territoire. » a déclaré Michel Py, Maire de Leucate.

« Depuis 25 ans, ce territoire a été mis en valeur à travers le Mondial du Vent, un événement de dimension internationale avec les élites mondiales. Le Grand Narbonne est aux côtés de la commune de Leucate depuis le début de l’aventure notamment car nous connaissons des retombées économiques tout au long de l’année. Leucate est un lieu sportif mais aussi de découverte de nos paysages qui permet aux touristes d’apprécier et de revenir. » a déclaré Didier Mouly Maire de Narbonne et Président du Grand Narbonne.