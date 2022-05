Sète - Fête de la musique : Appel à la participation des musiciens

Musiciens, musiciennes amateurs, vous rêvez d’exprimer votre talent en faisant résonner la musique dans l’esprit de la Fête de la Musique ? Alors « Faîtes de la Musique à Sète », le mardi 21 juin 2022 !

La Ville de Sète communiquera sur les concerts et initiatives spontanées et encourage les passionnés de musique, associations et porteurs de projet à se faire connaître par mail avant le 31 mai 2022 auprès du service Festivités à l'adresse suivante : animation@ville-sete.fr, en précisant le nom du groupe, nombre de musiciens, lieu souhaité, genre musical, et coordonnées du responsable.

Elle accompagnera également une sélection d’initiatives musicales variées d’une durée de 30 à 45 minutes maximum à se rejoindre sur une « scène ouverte », encadrée et équipée par des techniciens et professionnels, sur la place Aristide Briand, de 17h30 à minuit et dans la limite des places disponibles.