Marseillan - A la découverte des secrets du Vermouth Francais .. Unique lieu de production de notre vermouth made-in-France.

LA DÉCOUVERTE DES SECRETS DU VERMOUTH FRANÇAIS...

Unique lieu de production de notre vermouth made-in-France. Sous le soleil de Marseillan, les visiteurs peuvent découvrir l'histoire et les secrets de fabrication du Noilly Prat.

À proximité de Sète, Marseillan fait partie du patrimoine de la "haute gastronomie" française et constitue une destination idéale pour profiter de tous les plaisirs du Sud de la France.

A deux pas de l'étang de Thau, les amateurs de vermouth, des plus novices au plus aguerris pourront se balader le long des mythiques tonneaux exposés en plein air et découvrir l’art de l’assemblage et du dodinage, pour comprendre comment le vin se transforme en vermouth !

LE PROGRAMME DE L'ÉTÉ

Du 27 juin au 30 septembre, la Maison Noilly Prat propose un programme estival pour profiter d’expériences culturelles et gustatives en plein air !

LA COUR D'HONNEUR

La Cour d’Honneur ensoleillée devient un lieu convivial où l’on peut se détendre, déguster des cocktails et jouer à la pétanque.

LE THÉÂTRE

Tous les lundis soir à 19h00, une représentation théâtrale au rythme de 3 jeunes acteurs du Collectif Feux de Brouillard.

"OYSTERS DAY": LES DÉGUSTATIONS D'HUÎTRES

À partir de la mi-juillet à fin août, les mardis, les ostréiculteurs Marseillannais, chacun à leur tour, s’emparent du lieu pour associer la dégustation d’huîtres à celle des cocktails

LE CINÉMA

Tous les jeudis, une soirée cinéma est organisée dans un cadre idyllique, au cœur du Chai Sainte Anne. La sélection cinématographique aura comme fil rouge les films mythiques de l’univers cocktail.

PLACE À LA MUSIQUE !

À partir de la mi-juillet à fin du mois d'août, tous les vendredis: profitez d'une programmation musicale avec un concert live dans la Cour.

En attendant la saison estivale, deux événements majeurs à noter dans l’agenda :