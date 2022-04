Pézenas - Un centenaire en fanfare pour Boby Lapointe à Pézenas !

Offrir à Boby Lapointe et à sa ville, une belle fête d’anniversaire.

Tel était l’objectif à la fois simple et complexe que s’étaient fixés les organisateurs de ces festivités réunis autour de « Eh ! Dis Boby », des associations partenaires, des collectifs artistiques et de la ville avec le renfort de nombreux bénévoles, des écoles, des commerçants, de soutiens publics et privés ainsi que d’un public présent en nombre et participant de bon cœur.

Voilà des mois que des ateliers se réunissent, que des répétitions se font, que des costumes se confectionnent, que des mélodies se jouent, que des décors se construisent, que des textes s’écrivent, que des chants s’entonnent et qu’un scénario s’écrit avec l’accompagnement du Teatre Baug et du Théâtre des Origines. Avec pour résultat final à ce travail titanesque, le défi brillamment relevé d’une fête participative et d’une farandole populaire où se mêlent professionnels et amateurs, adultes et enfants, acteurs et spectateurs, innovations et traditions, comédiens et musiciens, autochtones et visiteurs.

Couronnée par le dévoilement d’une nouvelle sculpture en honneur à Boby Lapointe et à son génie, cette journée d’anniversaire aura marqué l’esprit de celles et ceux qui y ont assisté et participé appréciant tant la fidélité à l’esprit de Boby Lapointe que la possibilité de découvrir, ou de redécouvrir, des moments de sa vie et des traits de sa personnalité. Elle a été à la hauteur de l’hommage que Pézenas devait à l’un de ses enfants et à son génie, inscrivant pleinement Boby Lapointe dans la vie culturelle et dans le patrimoine immatériel de Pézenas.

Si le samedi 16 avril en a été le point d’orgue, les manifestations des jours précédents et du dimanche auront contribué à parachever le tableau de ce grand rendez-vous populaire qui est loin d’être terminé puisque se profilent le Printival Boby Lapointe en format XXL du 26 et 30 avril 2022 ainsi que différents évènements d’ici la fin d’année dont la mise en scène de la seule pièce écrite par Boby Lapointe « Le Barbu du Square » co-produite par le Printival, l’EPIC Hérault Culture et la Ville de Pézenas.

En attendant ces nouvelles dates, il faut remercier celles et ceux qui ont construit, participé et réussi la Maous Bing Bang partie puisque, au final, ce sont près de 500 personnes qui ont démontré, si besoin en était, que Boby Lapointe et son esprit demeurent bel et bien vivant sur les rives de Peyne et de l’Hérault.