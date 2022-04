Hérault - La mobilisation de la Plate forme Humanitaire et de Solidarité de l'Hérault ( PHS 34) s'est renforcée

SOS UKRAINE - MISSION CROIX ROUGE POLONAISE

La mobilisation de la Plate forme Humanitaire et de Solidarité de l'Hérault ( PHS 34) s'est renforcée depuis le début du conflit armé et se poursuit avec le départ d'un convoi humanitaire du 26 avril au 1er mai à destination de la Branche Régionale de la Croix-Rouge de la Petite Pologne à Slomniki en prévision de l'acheminement direct d'équipements et de matériels sanitaires et médicaux vers les hôpitaux Ukrainiens.

C'est un convoi humanitaire de 24 tonnes soit 86 m3 de dons sanitaires collectés par la PHS 34 en faveur des points stratégiques organisés par la Croix-Rouge Polonaise en Pologne et en Ukraine pour la prise en charge sanitaire des populations Ukrainiennes réfugiées et victimes du conflit et ce en lien avec l'ambassade de France à Varsovie et le Consulat de France à Cracovie.

Un immense merci à nos nombreux donateurs, soutiens institutionnels, privés et particuliers pour leurs généreuses contributions solidaires qui nous permettent de répondre ainsi aux besoins exprimés par nos amis Ukrainiens : Ambassade de France à Varsovie, Consulat de France à Cracovie, Croix-Rouge Polonaise, Ville de Montpellier, Département de l'Hérault, Ville de Saint Gely du Fesc, CHU de Montpellier, Centrale des Pharmaciens, CHU Aubenas, Énergie Médical, Ecomatelas Saint Aunes, Commune de la Calmette, Sté Copernic, Transport Sabaudia, Autoroutes Vinci et APRR, Autostrada Malposka, Foudre Consult, Société Piorteh Orwels , k9-34 GRASOC...

SOLIDARITÉ AVEC L'UKRAINE

Dr Jean-michel Grangeon, Président et toute l'équipe de la PHS 34