Montpellier - Leader Occitanie présente en avant-première son accélérateur RSE

Face à l’intérêt croissant des sujets environnementaux et sociaux, Leader Occitanie a créé son accélérateur RSE afin d’accompagner les entreprises de son réseau sur ces enjeux devenus aujourd’hui incontournables. Le réseau vient de présenter son dispositif lors d’une soirée de lancement, le 13 avril. Des entrepreneurs engagés dans ce programme et accompagnés par les étudiants de Montpellier Management étaient présents, afin de faire part de leurs retours d’expériences.

Au cœur du projet : un accélérateur RSE qui répond aux besoins des entreprises

La sensibilisation aux problématiques environnementales et sociétales a désormais une place prépondérante dans les préoccupations des organisations. Aujourd’hui pleinement intégrée à la vie de l’entreprise, la Responsabilité Sociale des Entreprises (RSE) fait naître de nouvelles perspectives économiques et environnementales. Conscient de ces enjeux, le réseau Leader Occitanie réunit des entreprises innovantes, en forte croissance maîtrisée de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée. Il s’appuie notamment sur neuf leaders territoriaux localisés à Alès, Montpellier, Nîmes, Toulouse, dans le Gard-Rhodanien, le Tarn, les Pyrénées Orientales ainsi qu’au Maroc.

C’est dans cette dynamique que le groupe a lancé son accélérateur RSE : l’objectif du programme est d’accompagner des entreprises motivées dans la structuration d’une démarche RSE et de développement durable, sans prérequis en la matière.

« Leader Occitanie se distingue par son réseau transversal, soutenu par la région Occitanie et ses partenaires. C’est un projet en constante évolution, fruit d’un maillage territorial qui permet à toutes les entités membres de bénéficier des mêmes leviers de développement à l’échelle de la région, et au-delà. Notre volonté est de sensibiliser aux différentes facettes de la RSE toute entreprise souhaitant s’engager dans une démarche plus durable, et de l’accompagner vers cette transition » souligne Julien Feja, Président de Leader Occitanie.

Les entreprises adhérentes au programme sont en majorité des PME (jusqu’à 70 collaborateurs), même si l’on retrouve également des TPE, des start-ups et quelques industries.

Focus sur l’accompagnement proposé par Leader Occitanie

L 'objectif du programme est d'accompagner pendant un an une promotion d’entreprises de la région Occitanie, sélectionnées via un appel à candidatures. Celles -ci seront recrutées sur leurs motivations et leur volonté de s ’engager dans une démarche durable. Le programme mobilise les acteurs du territoire occitan tels que la coopérative MyDad (cabinet de conseil spécialiste de l’environnement et de la RSE), Montpellier Business School et Montpellier Management. Ces derniers s’inscrivent directement dans la lignée du Pacte Vert, initié par Carole Delga en mai 2021. L’accompagnement dispensé par Leader Occitanie se décline en deux phases : un accompagnement collectif et un accompagnement individuel.

La phase d’accompagnement individuel vise à établir un diagnostic et un plan d'action en matière de RSE. Chaque entreprise se voit affecter un groupe d'étudiants de Master 2, spécialisés dans le management de la transition écologique. Ces étudiants sont mentorés par trois enseignants chercheurs et professionnels qui s ’assurent de la pertinence de leurs propositions et de leurs actions . En parallèle, l’accompagnement collectif se décline en plusieurs sessions thématiques comme des ateliers, des webinaires ou encore des formations collectives. Ce socle du programme peut se voir enrichi par les différents modules proposés par leurs partenaires, en matière de formation (MBS), de diagnostic spécialisé (BPI, ADEME) ou de labellisation (Mydad, AFN O R). La promotion 2021-2022 de l’accélérateur se compose de 10 entreprises , à savoir ARCITA, GroupeDS, SD tech, Phy tocont rol, IAS Ingénierie, EDIP O LES, Innowtech, CB4Tech, Mai son S.Delafont & HUP Media.