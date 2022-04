Tarbes - 91ème anniversaire de la Seconde République Espagnole

L’amicale des Hautes-Pyrénées des anciens guérilleros espagnols en France FFI a réuni ses adhérents et ses sympathisants le samedi 23 avril 2022 pour célébrer le 91ème anniversaire de la Seconde République Espagnole (proclamée 14 avril 1931). La pluie s’étant arrêtée, le rassemblement de onze heures, devant la Mairie de Tarbes autour des couleurs de la République espagnole a pu se maintenir. Ensuite, la fête a continué à midi au siège, 7 Rue de l’Ayguerote, avec le pot de l’amitié et le buffet républicain. Les chants, la musique, la sangria et la paella ont ravi les participants.

Cette célébration a permis de se réunir à nouveau après deux ans de pandémie.

Le prochain rendez-vous de l’amicale est fixé pour le 10 juillet 2022 pour la commémoration des combats du maquis de Payolle où cinq guérilleros espagnols sont tombés avec des frères d’armes du groupe « Bernard ». La cérémonie aura lieu près du lac, car la stèle va être déplacée et réaménagée.

Pour tout contact, envoyez un mail à amicale-guerilleros-65@laposte.net