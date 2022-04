Sète - 7° Circonscription de l'Hérault… Le Rassemblement National en porte-drapeau de l'opposition Nationale

Le scrutin de ce 24 avril a vu la reconduction d'Emmanuel Macron à la tête de notre Nation.

Malgré ce résultat qui fragilise les plus faibles et les plus démunis, un vent d’espoir s’est levé ! 13 millions de Français ont voté pour Marine Le Pen malgré la propagande médiatique d’une classe politique frileuse et conservatrice.

Dans la plupart des communes de l’Hérault, et en particulier celles de notre 7ème circonscription, à Agde, à Vias, à Bessan, à Marseillan, à Servian, à Florensac, et bien d’autres vous avez été les porte-drapeaux de nos valeurs et du Rassemblement national.

Vos suffrages et votre soutien sont la force qui nous a permis d’arriver largement en tête !

L’avenir et l’espoir sont, sans aucun doute, dans le camp national.

La gauche « dite Populaire qui prétendait se placer en situation d'opposition a manqué à l’appel d’un sursaut nécessaire. Elle s'est disqualifiée en appelant à voter contre nous et notre mouvement national au point qu'elle souligne aujourd'hui qu’Emmanuel MACRON n’a été élu que grâce à elle en espérant naïvement en contrepartie une inflexion de sa politique.



Quant aux Républicains, ils se sont volatilisés, absorbés et déjà, asservis à la politique de celui qu’ils servent déjà pour partie depuis cinq ans.

La seule force d’opposition a ce Régime Présidentiel est bel et bien le Rassemblement national.

Les Français nous ont désigné comme le fer de lance de l’opposition. Nous allons relever ce défi grâce à vous en portant nos valeurs, nos convictions et notre département à l’Assemblée Nationale.

Le troisième tour de cette élection aura lieu le 12 et 19 juin 2022. Nous ne laisserons pas les pleins pouvoirs au Président du chaos sécuritaire, social et migratoire.

En juin, grâce à vous, grâce à vos votes et à votre fidélité en nos valeurs nous forcerons Emmanuel Macron à vous écouter… à nous écouter !

Aurélien LOPEZ-LIGUORI

Conseiller Municipal de Sète

Responsable RN de la 7eme circonscription de l’Hérault

