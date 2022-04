Jacou - Concert de Pauline & Juliette

Afin de faire découvrir et de partager la culture basque, l’association Maison basque de Montpellier - Montpellierreko Eskual Etxea invite deux jeunes artistes venues du Pays basque, Pauline & Juliette, à se produire à Jacou le 21 mai 2022.

Le duo est très connu au Pays basque, où il tourne depuis déjà six ans. Pauline & Juliette, c’est l’histoire de deux voix et deux guitares qui s’unissent autour d’un univers folk alliant reprises et créations. Leur musique s’inspire des grands songwriters folk des années 1970, et fait résonner cet héritage revu et corrigé avec la délicatesse des deux jeunes femmes.

Le concert aura lieu le 21 mai 2022 à 20 h 30 à Jacou au Centre œcuménique (2 avenue Jean-Sébastien Bach - accès possible en tramway ligne 2 - arrêt terminus de Jacou, avenue Hélène-Maingain-Tous, à 350 mètres) - Entrée libre avec participation au chapeau.