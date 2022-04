Boujan-sur-Libron - Tauromachie et feria en biterrois !

Jeudi soir 21 avril 2022, sous la tente montée dans les arènes de Boujan/Libron, en présence de Gérard Abella maire de cette ville taurine, l’équipe de Toros Y Campo : Marin Laval, Manuel Sauveplane et Philippe Combes présentaient à de nombreux aficionados et amis de la tauromachie les noms des novilleros figurant au cartel de l’acte VI de Toros Y Campo 2022 (1er, 2 et 3 juillet).

Tout d’abord Marin Laval rendait un hommage à Michel Bouisseren l’initiateur en 2014 de cette importante manifestation taurine. Aficionados avertis les trois mousquetaires restant – Michel étant prit à 100 % par ses vignes - veulent conserver l’esprit de toros Y Campo : des élevages sérieux devant convenir aux toreristas et toristas offert au combat à des novilleros aguerris dans leurs « catégories » piquée et non-piquée.

A noter pour les novilladas en piquée la présence de deux français le Biterrois Clément Jaume, le Nîmois Solalito et aussi du Chiclanero de Béziers Christian Parejo. En non-piquée une élève de l’école de Gibraltar Miriam Cabas, un Biterrois Lenny Martin et un Arlesien Antonio Plaza…

Tout ceci donne samedi 2 juillet 18h30 six novillos de la Quinta pour Alvaro Alarcon de Toléde. Nous reviendrons sur les parcours de ces 10 novilleros.

Ce qui donne, samedi 2 juillet face aux toros de La Quinta Alvaro Alarcon de Tolède, Alvaro Burdiel de Séville et Clemente Jaume ;

dimanche matin 3 juillet à 11h quatre élèves d’écoles taurines différentes face à des novillos de Robert Margé et l’après à 18 heures heures Santana Claros de Fuengirola, Solalito et Christian Parejo combattant des Valdefresno... .

Initiative tarifaire importante pour les moins de 25 ans (abonnement à 25 euros) ce qu’il faut saluer, en plus de celle pour les clubs taurins. La traditionnelle tienta gratuite aura lieu le samedi à 11 heures.

Naturellement le Campo de feria jouxtant les arènes permettra à tous les âges de se restaurer, de danser, de se distraire et plus encore dès l’inauguration du Campo de Feria vendredi 1er juillet à 19 heures après une messe Rociera à 18 heures en l’église de Boujan.